過勞！監所2千收容人才設1名護理師
國內監所長期超額收容，不僅戒護人力缺口嚴重，各監所衛生科醫護人力配置也不足，護病比大約1千多名收容人才配置1名護理師，台中看守所約2千人才1個護理師，1個人除每天幫新進收容人紀錄病史、現況評估、更新檔案，還要辦理監所各種傳染病防治、抽血篩檢、衛教、藥品使用紀錄通報，有護理師直言忙到連上廁所都沒時間，「很想舉白布條抗議！」
一名監所工作人員透漏，國內各監所衛生科人力不足似乎已成常態，高雄監獄收容約2300人，配置2名護理師；澎湖監獄收容約1700人，僅配置1名護理師；嘉義看守所收容約750人，配1名護理師；台中看守所收容約2000人，也只配置1名護理師；嘉義監獄收容約2200人，但衛生科不願透漏有幾名護理師，隨即掛掉電話。各監所護理師人力明顯不足、工作繁重、壓力大，卻擔心反映後業務更多。
該名工作人員表示，監所收容人不是一般學校學生，收容人身心疾病、用藥嚴重，醫護、衛教、預防工作非常忙碌，依照國內監所工作職掌，各監所衛生科掌理事項包括衛生計畫及設施之指導、傳染病預防及護理之訓練、收容人身心健康檢查及特別檢查、疾病醫療、藥物濫用防治、病舍管理等等，護理人員每天還必須接收新收容人、調查病史、衛教。
他說，雖然護理師想舉白布條抗議，但多數護理師不敢反應，擔心反映後上級要求更多，屆時矯正署又要求提供歷年醫療、工作資料，讓她們文書工作做不完，實際問題卻沒解決，只能忍氣吞聲繼續做，求忙完後趕快下班。也建議監所應比照醫院訂定護病比規範，才能避免護理師工作過勞，
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