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颱風會來嗎？氣象局一張圖分析未來趨勢

蘆竹民宅晚間突然失火 3人逃生嗆傷

2018-06-03 21:51聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園蘆竹區錦秀街今天晚間8時30分一棟住宅4樓突然發生火警，隨即在4樓冒出陣陣濃煙、火光，火勢延燒，桃園市消防局接獲大量報案電話，立即出動消防車輛及消防員前往灌救滅火，救護車也前往救援，消防隊員抵達火場時，屋內3人衝出火場逃生，均已輕微吸入濃煙嗆傷。

消防救護員立即給予氧氣罩及將3人緊急送醫急救，暫時沒有生命危險，不過該棟大樓火勢悶燒，消防員全力灌救撲滅，至晚上9時許撲火勢，警消目前正在清理火場，調查鑑識查明真正起火原因。

桃園市蘆竹一棟住宅4樓突然起火，屋內3人及時衝出逃生，輕微嗆傷緊急送醫沒有生命危...
桃園市蘆竹一棟住宅4樓突然起火，屋內3人及時衝出逃生，輕微嗆傷緊急送醫沒有生命危險，附近住戶報案關切。圖／消防局提供
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桃園市蘆竹一棟住宅4樓突然起火，屋內3人及時衝出逃生，輕微嗆傷緊急送醫沒有生命危...
桃園市蘆竹一棟住宅4樓突然起火，屋內3人及時衝出逃生，輕微嗆傷緊急送醫沒有生命危險，附近住戶報案關切。記者曾增勳／翻攝
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