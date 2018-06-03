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法網／海峽搭檔闖女雙8強 詹皓晴平個人紀錄

屏東潮州群毆案更正1死3傷 黃男腦死未拔管

中老年人也愛網路購物 一年遭詐騙人數增加五成

2018-06-03 18:15聯合報 記者林孟潔╱即時報導

年約70歲的林姓男子在家瀏覽臉書網頁，相信網友貼文可以購買便宜的名牌相機，便加入對方LINE聯絡匯款，未料遭詐騙。刑事局提醒，網路購物已經不是年輕人專利，也身受熟齡男女喜愛，據統計，40歲以上男女遭網購詐騙人數，一年增加近5成，比例驚人，提醒民眾提高警覺。

警方表示，林男日前在家逛臉書，看到陌生網友貼文表示，朋友抽中價值6萬元的名牌相機，願以1萬5千元低價出清，有意購買者可直接加朋友的LINE詳談，他心想買到賺到，便按照貼文上的LINE ID聯絡匯款，不料隔天一早起床卻發現LINE被封鎖，原先貼文的網友也表示自己帳號被盜，這才發覺自己遇到詐騙，氣得報警。

刑事局指出，近年網路購物日益風行，網購被騙人數跟著水漲船高，比較過去兩年數據，發現詐騙案件總數雖下降，但網購詐騙案件卻逆勢增加1成。警方分析，40歲以上熟年男女因網購遭詐騙人數從105年729人增加為106年的1087人，增加將近5成。

警方表示，臉書陸續出現一頁式廣告、盜用網友帳號貼文等新型詐騙手法，導致被害案件頻傳，若賣家要求加LINE詳談，不願提供實體聯絡電話地址、商品價格遠低於市價等情形，都是詐騙高風險，應避免購買。若有如有提供實際聯絡方式，應先查證資料是否正確，民眾也應善用臉書「異常登入警告」及「雙重驗證登入」功能，確保自身帳號安全，避免淪為詐騙集團犯罪工具，有任何疑問也可打165反詐騙諮詢專線查詢。

網路購物盛行，刑事局統計熟齡男女遭詐騙比例提高。示意圖／聯合報系資料照片
網路購物盛行，刑事局統計熟齡男女遭詐騙比例提高。示意圖／聯合報系資料照片
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網路購物盛行，熟齡男女遭詐騙比例提高，刑事局提醒民眾可多利用臉書安全設定功能。圖...
網路購物盛行，熟齡男女遭詐騙比例提高，刑事局提醒民眾可多利用臉書安全設定功能。圖／刑事局提供
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