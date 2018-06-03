影／基隆市死亡車禍 監視器拍下男子被撞驚悚一刻

2018-06-03 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市今天凌晨發生一起死亡車禍，40歲張姓男子要橫越南榮路，被一輛小客車撞個正著，張男現場已休克，由119救護人員進行救護，隨後送往基隆長庚醫院急救仍不治，陳姓駕駛酒測值為0，肇事原因警方正在調查。

基隆市警局南榮路派出所所長傅雄麟說，零時43分接獲110報案，稱南榮路503之2號前有交通事故，到場發現陳姓駕駛自小客車停於內側車道上(市區往八堵方向)，另有一張姓男子倒臥在其右車輪旁。

68年次的張姓男子當場休克，由119救護人員進行救護，隨後送往基隆長庚醫院急救，今天凌晨2時6分宣告不治。全案經調閱監視器、製作現場目擊者訪談表，由交通隊偵處。

小客車駕駛告訴警方，當時天色昏暗，又飄著小雨，他沒有看到有人橫越馬路，才會撞上。

上個月17日，基隆市南榮路與南新街口發生陳姓男子，疑要右轉彎未依規定與同向車道楊姓男子所騎普通重機車碰撞，導致後坐的楊姓女子(88次)頭部受傷，送基隆長庚醫院急救，5月26日宣告不治。