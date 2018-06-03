影／男到超商要買點數險被騙 警勸他救濟孤兒院較實在

2018-06-03 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



打零工維生的男子到台中市一家超商要買遊戲點數，店員查覺他受騙報案，員警勸阻，男子還說自己沒被騙，員警忍不住動氣說，這種假援交真詐騙的新聞很多，如果被騙錢，去孤兒院救助還比較實在。

警方表示，一名打零工維生的林姓男子，日前被大頭照正妹主動加LINE好友，正妹要求他言聽計從，見對方表示購買遊戲點數展現誠意後方能見面，便興沖沖到超商購買遊戲點數才能和對方見面。

中市警察局第三分局東區分駐所警員林志明、林茂英、張唯琳巡邏時獲報，超商店員說有男子可能遇到詐騙，警方到場後超商店員指著一名男子向員警說：「他應該是(被)詐騙啦」，35歲林姓男子表示，一名暱稱為「貝貝交友」的正妹主動加LINE好友，雙方相談甚歡以為自己的春天終於要來了，對「貝貝」百般討好，見對方要求購買1000元遊戲點數贈送才願見面，他才趕到超商想要達成任務。

員警到場時，林男仍持續與對方傳訊息，員警開門見山對林男說這就是常見的「正妹照片＋強調照片是本人＋買點數後見面＝假交友真詐騙」詐騙手法，林姓男子卻隨即反駁「這個不是啦」，又笑而不語似乎還不相信，員警只好上網搜尋相關詐騙案例佐證，林才收起手機，打消購買點數的念頭。