影／萌犬報到 警大首創警犬研究社

2018-06-03 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



隨著犯案手法多變，在警力資源有限下，多數破案關鍵靠著警犬協助執勤，成效頗佳，中央警察大學為培訓領犬員以及警犬訓練，自106年成立「警犬研究社」，鼓勵學生透過社團發展興趣，未來畢業多一份專業，可投入警犬訓練工作。

去年4月成立的澎湖縣警犬隊，緝毒犬「歐弟」率先在馬公機場嗅出毒品，當場查獲K他命49.3公克，逮捕販毒集團的高姓及洪姓少年車手等4嫌；上月底板橋28歲朱姓健身教練狠心殺害27歲黃姓女友後，將其分屍，為搜尋失蹤內臟，新北市警犬隊出動氣味辨識犬（尋屍犬）協尋，顯示警犬在警察勤務中，為不可或缺一環。

警大校長刁建生表示，過去擔任航警局局長時，有鑑於緝毒犬對飛航安檢、緝毒工作有非常幫助，當時向時任保三總隊第二大隊長潘天龍請益，學習緝毒犬飼養、訓練技能。有感於明年1月16日即將從警大退休，刁建生認為「教育的投資永遠不嫌晚」，因此去年於校內推動警犬社成立，力邀現職新北市警察局督察、同時也是警犬隊隊長的潘天龍，為警大學生授課。

警大表示，目前分別受關務署、新北市警犬隊各移撥2隻拉布拉多給警大，主要在於學校訓練期間，擔心學生無法駕馭狼犬，因此選用較溫馴的拉布拉多試辦。目前警大投入45萬元經費，提供警犬基本開銷，包括犬舍設置、清潔用品、飼料費、醫療保健物品、訓練用品等。

潘天龍表示，狗的嗅覺能力是人的40倍，經過訓練的專業犬能力更強，國內大型集會場所維安，像是世大運、北市花博都有防爆犬出勤，藉由警犬高度靈敏嗅覺，防止有恐怖爆炸攻擊。警大警犬研究社除了學生參加，警大更派了四名教官一同受訓，未來將成為警大的警犬種子教官，可繼續傳承警犬訓練。

潘天龍表示，目前台灣警犬主要分為緝毒犬、偵爆犬、血跡偵蒐犬等類型，在各縣市警犬隊，目前的確累積不少實戰經驗，不過卻少有結合學術理論，例如新興毒品有300、400種，緝毒犬不可能認識所有的毒品，若能透過學術研究，萃取出毒品幾種相似成分，以大項目來區分、縮小關鍵範圍，如此更能快速、有效率地訓練緝毒犬。

潘天龍說，現代犯罪手法變化多，像炸彈客將炸彈藏於車內，偵爆犬如何從密閉空間嗅出，除了得全盤了解車體結構外，像是底盤、縫隙、排氣孔以及手把等，都可能是氣味來源，這些人辦不到的事，狗憑敏銳嗅覺甚至可能突破關鍵。

警大警犬訓練社每週僅2次社課時間，學生得把握每次社課期間，和警犬培養感情和默契。記者許政榆／攝影 分享 facebook

不同於專責警犬隊長領犬員能和警犬時間互動，警大警犬訓練社每週2次社課，學生更把握和警犬培養感情和默契機會。記者許政榆／攝影 分享 facebook

警力資源有限下，各國大多推行訓練警犬協助警察執勤。記者許政榆／攝影 分享 facebook

警大去年成立警犬研究社，培訓領犬員了解和警犬間互動默契，基礎訓練中包括服從、嗅覺訓練等。記者許政榆／攝影 分享 facebook

警力資源有限下，各國大多推行訓練警犬協助警察執勤，中央警察大學為加速領犬員培訓、警犬訓練照顧，去年成立警犬研究社，使學生透過社團發展興趣，畢業後能投入警犬訓練工作。記者許政榆／攝影 分享 facebook

中央警察大學為促使警犬領犬員培訓，去年開始成立警犬研究社，目前校內有四肢拉布拉多警犬，分別為Yootha、Urban、Olga以及Omar，其他社課期間犬隻由新北市警犬隊協助。記者許政榆／攝影 分享 facebook

警力資源有限下，各國大多推行訓練警犬協助警察執勤，中央警察大學為加速領犬員培訓、警犬訓練照顧，去年成立警犬研究社，使學生透過社團發展興趣，畢業後能投入警犬訓練工作。記者許政榆／攝影 分享 facebook

警力資源有限下，各國大多推行訓練警犬協助警察執勤，中央警察大學為加速領犬員培訓、警犬訓練照顧，去年成立警犬研究社，使學生透過社團發展興趣，畢業後能投入警犬訓練工作。記者許政榆／攝影 分享 facebook

警大警犬訓練社每週僅2次社課時間，學生得把握每次社課期間，和警犬培養感情和默契。記者許政榆／攝影 分享 facebook