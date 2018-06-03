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27歲富翁憂北韓攻擊 私建隧道走火造成一死

盜刷大陸信用卡 警突襲直搗機房巢穴逮3嫌

2018-06-03 11:36聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市三民二警分局破獲盜刷大陸信用卡詐騙機房，逮捕3嫌。記者黃宣翰／翻攝
高雄市三民二警分局破獲盜刷大陸信用卡詐騙機房，逮捕3嫌。記者黃宣翰／翻攝
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彰化縣葉姓男子等三人涉嫌在台中市西屯區五權西路一棟大樓內架設盜刷大陸信用卡詐騙機房，1個多月來獲利約30萬元，高雄市三民二警分局接獲報案，逮捕葉等三嫌，警詢依詐欺罪嫌法辦，葉姓主嫌並經法院裁定收押。

三民二警分局與刑事警察局電信偵查大隊第三隊、台中市刑大隊偵六隊等單位掌握重要情資，獲悉綽號「大頭」男子於台中地區籌組詐騙機房。警方掌握犯嫌真實身分為葉(39歲)，依其動態及生活習性加以跟監掌控行蹤，專案人員查知藏身於台中市西屯區五權西路二段大樓，疑為詐騙機房籌組據點。

經多日蒐證掌握切確位置，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，5月30日拘票予以突襲，逮獲葉姓主嫌及共犯潘(30歲，台中市人)、詹(27歲，台中市人)等三嫌，現場扣獲筆記型電腦2台、螢幕9台、手機18支及WIFI分享器等相關證物。

警方查出，葉具網路架站技術，以3萬元雇用潘、詹共同犯案。犯罪手法以網路接收大陸地區犯嫌所盜取信用卡卡號及密碼後，在連上大陸地區與共犯勾結旅宿飯店網站線上刷卡換現金拆帳變現。俟大陸共犯向不肖飯店業者取得現金贓款，再將葉嫌應得比例轉入其帳戶分贓。再查葉嫌以此手法犯罪約30天，分得贓款約30萬元，清查信用卡遭盜刷者均為大陸人民，尚無台灣民眾。

三嫌坦承犯案，全案依詐欺、組織犯罪條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，葉經台中地院裁定收押，詹5萬元交保，潘3萬元交保。

葉姓男子等三人涉嫌在台中市架設盜刷大陸信用卡詐騙機房，被警方查獲依詐欺罪嫌法辦。...
葉姓男子等三人涉嫌在台中市架設盜刷大陸信用卡詐騙機房，被警方查獲依詐欺罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙贓款詐欺

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