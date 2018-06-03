彰化民宅火警一死 獨居男小腿燒到見骨

2018-06-03 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市福山街一幢透天厝今天上午6時37分發生火警，火勢在7時27分撲滅，但現場發現63歲吳姓男子已死亡，消防局還在調查起火原因。圖／彰化消防局提供 分享 facebook

彰化市福山街一幢透天厝今天上午6時37分發生火警，火勢在7時27分撲滅，但現場發現63歲吳姓男子已死亡，消防局還在調查起火原因。

上午福山街民宅火警彰化消防分隊等共出動消防車、救護車12、消防隊員等29人搶救，在07時04分火勢控制，7時27分撲滅，但發現吳男倒臥在2和3樓樓梯口，已無生命跡象，吳男小腿被燒到見骨。

消防人員指出，主要是一樓燒到半毀，由於一樓書籍等雜物很多，火勢延燒迅速，研判吳男可能是要往上方樓層跑，又被濃煙嗆到，才會倒臥在樓梯口，吳男平常獨居，消防局還在調查真正起火原因。