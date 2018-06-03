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高雄警盤查可疑車輛 1人遭拖行受傷送醫

2018-06-03 00:13聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市警局保大隊迅雷中隊員警今晚盤查可疑車輛，對方佯裝停車受檢，卻在保大張姓警員靠近時，加速逃逸，張抓車子遭拖行受傷送醫，全案由警方調查中。

警方初步瞭解，高雄市警保大迅雷中隊張姓警員與另2名同事，2日晚上10點50分許，巡邏經過高雄市左營區果峰路與翠華路口，發現1輛轎車覺得可疑，示意要車上的人停車受檢，對方停車後，員警上前要求下車，但不久對方卻加速往翠華路方向脫逃，張姓警員抓住車子才遭拖行受傷。

保大大隊長陳文耀說，張姓警員頭、手輕微擦傷，已被送去高雄榮總治療，他正趕去醫院瞭解狀況。

高雄保大員警晚間盤查車輛，1人受傷。圖為今年保大員警發生槍戰的照片。記者林保光／...
高雄保大員警晚間盤查車輛，1人受傷。圖為今年保大員警發生槍戰的照片。記者林保光／翻攝
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