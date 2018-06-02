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行車糾紛當街被槍殺 海陸上兵急救不治

新光三越擄女案 被害女傳訊友人「我被綁架了」

2018-06-02 12:14聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市信義商圈新光三越百貨地下停車場，昨天晚上6時30分發生一起隨機搶劫擄人案件，警方指出，王姓女子被謝姓犯嫌強押上車後，其實有用手機打簡訊「我被綁架了」給友人，友人狐疑下撥打電話給她，鈴聲大作，被謝男發現後沒收手機，友人事後發現怎麼也打不通，才立即報案給台北市信義警分局。

警方指出，王女當時正拿鑰匙要開ＢＭＷ轎車，卻被謝以折疊刀抵住，強押上車，當時謝將王女包包沒收，以為手機就在包包內，就沒有搜身，但其實手機仍在王褲子後方口袋，王趁謝開車時打簡訊求救，但仍被發現。

信義警分局獲報後，立即以手機定位，調出王女可能在新莊區，立即通知新莊警分局共同偵辦，信義警方也調大批人馬前往新莊，王女趁隙尋求櫃檯協助，迅速到場查獲謝嫌並救出被害人。

王女從事貿易，家境寬裕，案發後家人都趕到分局，但都表示沒與人結怨，不知為何被擄？警方指出，謝男在桃園就曾有兩次隨機擄人紀錄，對象都是女子，但都旋即遭警方逮捕。

信義警分局長劉鴻烈今天早上在百貨公司營業前，邀集店長等相關主管到分局，要求業者落實保全員隨時監看監視器，並加強巡邏每層樓的保全，也責成三張犁派出所、警備隊員警在百貨前的松壽路排路檢點，時間從百貨營業開始到結束，並加強百貨周邊巡邏密度，希望能藉此維護消費者人身安全。

警方指出，百貨公司內部由保全巡邏管理，希望保全能在第一時間發現可疑人士，能立即報警，中控室也要隨時有保全監看監視器，也要定期確保監視器處於堪用狀態。

信義警方在百貨公司安排路檢點，加強巡邏。照片／警方提供
信義警方在百貨公司安排路檢點，加強巡邏。照片／警方提供
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