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神奇！偷走王爺賽錢箱不到500公尺 離奇摔斷手

2018-06-01 23:42聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

家住雲林縣麥寮鄉的42歲許姓毒蟲，毒癮發作還裝可憐，日前夜晚到口湖鄉下崙東安宮，假裝拜神，見四下無人把王爺神殿前整座添香油的錢箱搬走，打算帶回拆箱取錢，沒想到才得手，騎機車離廟不到500公尺，離奇「犁田」自摔，不僅摔斷了右手，趕緊就醫，沒想到得手香油錢才1400元，卻花了2700元醫藥費，還被抓自認「虧很大」。

「人在做天在看」媽祖虔誠信徒的當地下崙派出所所長陳正雄，在第一時間發現東安宮的臉書po出這起竊盜案後，馬上指揮員警調閱王爺廟鄰近的路口監視器，很快鎖定吸毒前科的許姓男子。

陳正雄率員緝賊未果，沒想到上月底湖鄉金湖萬善爺廟旁的一家機車行，發現許男正在修機車，順利將人逮捕。

陳所長將竊嫌帶回偵訊，得知許男偷王爺的錢還歷經一連串的磨難，連辦案員警不得不對王爺神威顯赫感到神奇，許男訊時也直嘆「真衰！這攤虧大了」。

許嫌供稱，上月間缺錢買毒，才會去東安宮偷王爺的賽錢箱，原準備整箱帶回家再慢慢拆鎖取錢，他把錢箱放在機車踏板上，「箱內一定錢滿滿」發動機車心裡正得意，沒想到才騎離廟不到500公尺，不知何故，車子突然失控，他連人帶車重重摔地，手骨斷裂，疼痛難奈。

許男棄車但強忍手傷把王爺錢箱硬是扛回家，再趕緊去醫院療傷，花了2700元醫藥費，回家負傷趕緊把錢箱拆開，「哇咧！難道這是王爺在懲罰嗎？」鈔票加桐板算算，油箱錢也只1400元，沒想到費了大把勁偷錢，連醫藥費都不夠「虧大了」。

讓許男虧損還不只醫藥費，隔天請機車行吊車加修車，還得向友人告貸兩千多元，斷手、修車已令他深感倒霉，更虧的是，正當他在修車時，警察竟離奇出現面前，「王爺的錢真的偷不得呀！」雙手被銬心中滴咕著，他深知這真是王爺在懲罰。

警員斥責他不該偷神明錢，他則說，偷錢前已有請求原諒，沒想到還是觸犯神威，偷錢後發生這一連串「衰事」，嚇得他立誓絕不再犯了。

警方從路口監視器查到許男自摔前騎車的身影。圖／北港分局提供
警方從路口監視器查到許男自摔前騎車的身影。圖／北港分局提供
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許男佯裝香客取香拜神。記者蔡維斌／翻攝
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許男先試圖用釣魚方式偷錢，覺得難偷，才把整個賽錢箱偷走，沒想到這舉止觸怒神明。記...
許男先試圖用釣魚方式偷錢，覺得難偷，才把整個賽錢箱偷走，沒想到這舉止觸怒神明。記者蔡維斌／翻攝
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許男把整個賽錢箱取走。記者蔡維斌／翻攝
許男把整個賽錢箱取走。記者蔡維斌／翻攝
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警察吸毒竊盜
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