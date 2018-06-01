巷弄一位難求 這個位子停車被砸4次

2018-06-01 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山區澄清路附近巷弄，停車位一位難求，吳姓男子在5月27日將車停放在澄清路小巷，30日發現車輛遭人持磚砸毀，昨到派出所報案，鳳山警方清查，從去年6月、9月，今年4月，加上吳姓車主，發生4件相同案件，都是車子停放在同樣巷弄位置，遭人砸毀，警方調閱附近路口監視器展開偵辦，並加強周邊巡邏，避免類似情況再發生。

吳姓車主（26歲）今年4月到高雄工作，他在臉書爆料公社PO文，求助善心車主能提供相關行車記錄器。他的PO文提到，5月27日晚間他將車停放在澄清路巷弄間，接著兩天下班時前往看汽車狀況，周三沒查看，昨天（周四）晚間前往查看時，發現汽車被砸，前後擋風玻璃、駕駛座車門、左側自動後照鏡外翻等，後車廂還留有犯案用的磚頭，汽車周遭留下兩塊磚頭。

吳姓車主在爆料公社PO文也提到，他跟附近住戶打聽消息，才發現整條巷子只有這個位置停會被砸車，附近住戶發現他的車在周三上午就有被砸了。