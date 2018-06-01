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巷弄一位難求 這個位子停車被砸4次

2018-06-01 19:37聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市鳳山區澄清路附近巷弄，停車位一位難求，吳姓男子在5月27日將車停放在澄清路小巷，30日發現車輛遭人持磚砸毀，昨到派出所報案，鳳山警方清查，從去年6月、9月，今年4月，加上吳姓車主，發生4件相同案件，都是車子停放在同樣巷弄位置，遭人砸毀，警方調閱附近路口監視器展開偵辦，並加強周邊巡邏，避免類似情況再發生。

吳姓車主（26歲）今年4月到高雄工作，他在臉書爆料公社PO文，求助善心車主能提供相關行車記錄器。他的PO文提到，5月27日晚間他將車停放在澄清路巷弄間，接著兩天下班時前往看汽車狀況，周三沒查看，昨天（周四）晚間前往查看時，發現汽車被砸，前後擋風玻璃、駕駛座車門、左側自動後照鏡外翻等，後車廂還留有犯案用的磚頭，汽車周遭留下兩塊磚頭。

吳姓車主在爆料公社PO文也提到，他跟附近住戶打聽消息，才發現整條巷子只有這個位置停會被砸車，附近住戶發現他的車在周三上午就有被砸了。

鳳山分局忠孝派出所長林福雄說，從去年6月發生砸車事件，至今接獲報案4件，遭砸的車子共同點，都是停放在相同位置，由於巷弄間停車位一位難求，這個位置沒有畫紅、黃線，汽車被砸的位置，都是在靠近副駕駛座擋風玻璃，現場都有遺留磚塊等，警方加強周邊巡邏，積極偵辦中。

車主前後擋風玻璃遭砸。記者劉星君／翻攝
車主前後擋風玻璃遭砸。記者劉星君／翻攝
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車主前後擋風玻璃遭砸。記者劉星君／翻攝
車主前後擋風玻璃遭砸。記者劉星君／翻攝
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高市鳳山區澄清路129巷弄，這個位置沒有劃設紅、黃線，加上附近車位一位難求，停在...
高市鳳山區澄清路129巷弄，這個位置沒有劃設紅、黃線，加上附近車位一位難求，停在這邊的汽車，從去年6月至今有4輛車遭砸毀。記者劉星君／翻攝
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車內遺留磚塊。記者劉星君／翻攝
車內遺留磚塊。記者劉星君／翻攝
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現場遺留磚塊。記者劉星君／翻攝
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爆料公社行車記錄器
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