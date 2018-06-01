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夾娃娃機台擲骰子拚中獎 台主、場主均遭法辦

2018-06-01 17:44聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市文山區景美商圈夾娃娃機店林立，1名29歲洪姓男子為了招攬生意，在機台中放置裝有骰子的透明盒，玩家用爪子夾盒子擲骰子，若骰子點數和「中獎號碼」一致，就能獲得大型娃娃，警方發現這具賭博性質，全案依照賭博罪、電子遊戲場業管理條例函送法辦。

景美派出所表示，這1年來景美商圈商家多出了約5、6間夾娃娃機店，警方經查性巡邏注意機台狀況是否有違法，日前巡邏發現景後街1家夾娃娃機店放置一台擲骰子機台，認定涉嫌違法，機台玩法以小搏大、供不特定人賭博。

警方表示，洪姓台主因熟識28歲阮姓場主，去年2月起，以1個月5500元的優惠價格放置2台機台，直到今年4月洪男發現生意不好，改變1台機台做法，使用透明塑膠盒裝5顆骰子，並設置23336的中獎號碼，玩家投入10元硬幣後，即可操縱爪子夾取盒子，若骰子點數相同即為中獎，可兌換1880元的大型娃娃。

任職公司行政人員的洪男向警方表示，最近生意不太好，為了招攬客人上門，「自己想出新噱頭」，希望能多賺一些，「不知道已經違法」，4月起至5月才獲利1千元，租金都還沒回本。全案依照賭博、電子遊戲場業管理條例函送洪、阮2人。

警方呼籲，若民眾兼職經營夾娃娃機台，須獲經濟部評鑑通過「非屬電子遊戲機」，視為選物販賣機，並設立保證夾取金額，不得任意變造影響夾取率，以免違法受罰。

洪姓台主在機台放置骰子，若骰子點數與中獎號碼一致就能抱回娃娃，但這方法涉嫌觸法。...
洪姓台主在機台放置骰子，若骰子點數與中獎號碼一致就能抱回娃娃，但這方法涉嫌觸法。記者蕭雅娟／翻攝
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景美商圈夾娃娃機店中的1台機台涉嫌賭博罪。記者蕭雅娟／翻攝
景美商圈夾娃娃機店中的1台機台涉嫌賭博罪。記者蕭雅娟／翻攝
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賭博夾娃娃機
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