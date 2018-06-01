蘇花公路重大車禍 3人受傷1人受困

2018-06-01 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台9線蘇花公路171.8公里大清水區段處，下午5時許發生兩輛自小客車追撞車禍，造成3人受傷，1人受困車內，事故發生後，該路段目前暫時雙向封閉處理中。

公路總局南澳工務段段長莊世政表示，車禍地點在蘇花公路171.8K南下路段，2輛自小客車疑似發生追撞，工務段人員已趕往處理；花蓮縣消防局表示，車禍造成兩車3人受傷、1人受困，消防人員前往搶救中。 蘇花公路171.8K南下路段發生重大車禍，目前雙向封閉。圖／即時路況中心翻攝 分享 facebook 蘇花公路171.8K南下路段發生重大車禍，目前雙向封閉。圖／即時路況中心翻攝 分享 facebook 蘇花公路171.8K南下路段發生車禍，目前雙向封閉。圖／新城警分局提供 分享 facebook