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轎車逆向連撞5汽、機車 肇事者辯血糖過低昏迷

2018-06-01 14:22聯合報 記者林保光╱即時報導

蔡姓男子今天中午開車逆向衝撞汽機車，2輛轎車被撞得東倒西歪，正由警方處理中。記者...
蔡姓男子今天中午開車逆向衝撞汽機車，2輛轎車被撞得東倒西歪，正由警方處理中。記者蔡孟妤／攝影
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高雄市三民區建國一路與凱歌路口今天中午發生連撞車禍，蔡姓男子開車一路逆向，衝撞3輛轎車及2輛正停等紅燈的機車，並把其中1輛轎車撞出停車格，造成連他5人受傷。轎車被撞出停車格的車主指肇事者下車後態度不佳，聲稱「血糖降低昏迷了，不行嗎？」。警方對蔡酒測，未測出酒精反應，確實肇事原因由警方調查中。

警方瞭解，蔡姓男子（43歲）今天午後12點20分開白車轎車，沿高雄市三民區建國一路行駛，快到建國、凱歌路口時，車身突偏然偏離車道，逆向撞上楊姓男子（40歲）的黑色轎車，衝擊力強，把楊的轎車車輪都撞飛，但車子未停，又將張姓男子的轎車撞到人行道，逆向再撞在對向停等紅燈的王姓男子（57歲）、吳姓女子（24歲）所騎的2輛機車，致5人都受傷。

蔡姓男子連撞4輛汽、機車後，轎車仍未停止，再衝撞對向蔡姓女子停在停車格的銀色轎車，由於衝撞力道不輕，把蔡女的轎車撞得退出停車格約3公尺後，他的轎車才停止。

據車子被撞出停車格的蔡女說，當時逆向肇事的人（指蔡姓男子）下車後，還直瞪著她，她問車子是怎麼開的，沒想到對方口氣很差，稱「血糖太低，昏迷了，不行嗎？」令她聽得有氣。

警方據報趕到車禍現場，對肇事的蔡姓男子酒測，但未測出酒精反應。警方表示，蔡姓男子稱他患糖尿病，突然血糖降低昏倒，轎車才失控。確實肇事原因仍待警方調查。

蔡姓男子今天開車一路逆向衝撞5輛汽機車，車頭保險桿都撞落。記者蔡孟妤／攝影
蔡姓男子今天開車一路逆向衝撞5輛汽機車，車頭保險桿都撞落。記者蔡孟妤／攝影
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蔡姓男子開車（左）逆向衝撞汽機車，將停在停車格的轎車（左二轎車）撞出停車格才停下...
蔡姓男子開車（左）逆向衝撞汽機車，將停在停車格的轎車（左二轎車）撞出停車格才停下。記者蔡孟妤／攝影
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