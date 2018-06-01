網放女神照片稱「百依百順」 警上門見大嬸般本尊

2018-06-01 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



楊姓女子在知名網路論壇的「按摩/指油壓/理容」版PO出「新北市土城、廣福街、糖糖、百依百順的服務態度」，放上多張女神般照片，強調照片是本人；轄區土城警分局網路巡邏時看到，聯絡後前往，楊當面表示可以2500元代價提供性交易服務，警方表明身分，逮捕後依違反社會秩序維護法裁罰。

楊姓女子文章寫下「糖糖個人工作室，輕柔滑壓，消除您一身疲勞壓力；獨特手法，觸動您敏感神經，顛覆您感官極限；舒適環境，一房隱密又安全抗漲，帶給您最經濟實惠的高cp值服務，還沒試過的可千萬別錯過了，保證讓您意猶未盡。優雅舒適環境，讓您忘掉一身的懊惱，讓你時時有戀愛FU，你給我機會，我給你最棒的服務 ，保證讓你 ，一次成主顧 高優質的服務」。

土城警分局指出，本月15日下午4時許員警執行網路巡邏時，發現楊女PO的文章，疑似從事色情性交易，還留下電話、放上多張身材姣好的照片，地點就在土城區廣福街；員警喬裝客人，以2500元價格約定從事性交易。

警方上門時，楊女穿著清涼火辣，原本以為有生意上門，待警方表明身分，才知賺不到錢還要被罰錢；警方發現38歲的楊女是越南籍，已結婚到台灣多年，目前是本國籍新住民，本身做過美容業等多種工作，並沒有離婚，因家裡缺錢才會從事性交易大約半年時間，迄今才被警方查獲。