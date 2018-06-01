高中女生趕搭公車穿越道路被撞 不只皮肉痛還要吃罰單

2018-06-01 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第四警分局交通分隊前天獲報，南屯區向上路發生一起機車撞傷行人的事故，警方到場瞭解，才發現是兩名16歲的林姓女高中生，因為看到欲搭乘的公車已經抵達，沒有走行人穿越道，直接從路中穿越，因兩女突然從車縫中鑽出，鄧姓女騎士閃避不及撞上，雙方都因此掛彩，警方調查原委後，依法向兩名女高中生開出300元的罰單。

女學生在警詢時表示，因為看見要搭乘的公車已快到站，若趕不上公車就會來不及，情急之下，才會和同學一起穿越馬路，沒有注意行駛的車輛。

承辦的陳姓警員向兩學生宣導，向上路車流這麼多，不應直接穿越馬路，應走行人穿越道，而且距離大墩路行人穿越道不到40公尺，才能確保用路安全，平時應即早出門，遲到事小，發生意外讓家人擔心可是得不償失，依法開出兩張300元罰單，希望兩學生能記取教訓。