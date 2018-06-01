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高中女生趕搭公車穿越道路被撞 不只皮肉痛還要吃罰單

2018-06-01 12:45聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第四警分局交通分隊前天獲報，南屯區向上路發生一起機車撞傷行人的事故，警方到場瞭解，才發現是兩名16歲的林姓女高中生，因為看到欲搭乘的公車已經抵達，沒有走行人穿越道，直接從路中穿越，因兩女突然從車縫中鑽出，鄧姓女騎士閃避不及撞上，雙方都因此掛彩，警方調查原委後，依法向兩名女高中生開出300元的罰單

女學生在警詢時表示，因為看見要搭乘的公車已快到站，若趕不上公車就會來不及，情急之下，才會和同學一起穿越馬路，沒有注意行駛的車輛。

承辦的陳姓警員向兩學生宣導，向上路車流這麼多，不應直接穿越馬路，應走行人穿越道，而且距離大墩路行人穿越道不到40公尺，才能確保用路安全，平時應即早出門，遲到事小，發生意外讓家人擔心可是得不償失，依法開出兩張300元罰單，希望兩學生能記取教訓。

台中市第四警分局交通分隊分隊長顏志明表示，依道路交通安全規則第134條規定，行人穿越道路必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。尊重行人路權，保障行人用路安全是現行交通宣導重點，但希望行人也能遵守交通安全規則，依道路交通管理處罰條例第78條第3款規定，行人不依規定擅自穿越車道，處300元罰鍰。

台中市兩名女高中生為了趕公車穿越道路，除了被騎士撞傷之外，還吃上罰單。記者陳宏睿...
台中市兩名女高中生為了趕公車穿越道路，除了被騎士撞傷之外，還吃上罰單。記者陳宏睿／翻攝
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台中市兩名女高中生為了趕公車穿越道路，除了被騎士撞傷之外，還吃上罰單。記者陳宏睿...
台中市兩名女高中生為了趕公車穿越道路，除了被騎士撞傷之外，還吃上罰單。記者陳宏睿／翻攝
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公車罰單
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