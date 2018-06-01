影╱猛！93歲阿嬤學蜘蛛人水管垂降 遮雨棚驚險獲救

2018-06-01 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名高齡93歲花姓阿嬤，今天上午因沒帶鑰匙被反鎖門外，竟到頂樓拉住水管，有如「蜘蜘人」攀爬垂降而下到遮雨棚上，要爬回4樓住處，民眾發現她受困且十分危險，大叫她不要動並報警。消防人員架梯到達遮雨棚，驚險將她救下送醫。鄰居驚呼阿嬤好身手，勸她下次不可以再這樣危險攀爬了。

獨自居住在崇法街55巷號某棟公寓4樓的花姓阿嬤，今天上午6點多被附近鄰居發現，拉著一條黃色水管，站在住戶3樓上方遮雨棚上，當時還下著雨，十分危險，通知東光里長黃元良，東光所員警獲報後到場處理，發現情況緊急再通知消防隊趕至。

消防人員原本從頂樓要救援，但發現不易吊掛，後來架梯消防員攀爬而上到阿嬤站的遮雨棚，緊緊把她拉住，再由其人員護送下樓，成功救出，阿嬤因手肘被玻璃割傷，送部立基隆醫院包紮。

現場民眾發現阿嬤年紀這麼大，竟然當蜘蜘人攀爬，都驚呆，直說好危險。黃元良說，真是不可思議，阿嬤竟能拉水管爬下，還沒沒摔落，因她上午5點多到頂樓要拿東西，但出門時把門虛掩，但屁股不小心撞到門就關上了。

黃元良表示，阿嬤就拉水管垂降到4樓，順利站在3樓頂的遮雨棚上，民眾看到趕快通報他，他趕到現場並到醫院關心，阿嬤無大礙，但他勸她下次不可再爬了。他通知阿嬤的女婿到醫院，女婿也對她如此攀爬，嚇了一大跳。阿嬤檢查都正常，目前留院觀察。