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台南眷村密集住宅區起火 打火弟兄灌救中

2018-06-01 09:25聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市永康區眷村住戶密集的復國一路，上午8點50分左右一棟三樓透天處竄出火舌，濃煙自2、3樓竄出，當地住宅密集，路過民眾紛紛報案。

台南市消防局動員復興、永康、後甲等消防分隊前往打火，30分鐘後火勢逐步控制，現場打火弟兄回報屋內沒有人員受困，已上以上三樓撲滅火勢中，隔壁棟民宅也有人防護噴水，防止火勢延燒。

永康復國一路民宅起火， 三樓冒出火舌濃煙。圖/消防局提供
永康復國一路民宅起火， 三樓冒出火舌濃煙。圖/消防局提供
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永康復國一路民宅起火， 三樓冒出火舌濃煙， 消防員進民宅噴水滅火。圖/消防局提供
永康復國一路民宅起火， 三樓冒出火舌濃煙， 消防員進民宅噴水滅火。圖/消防局提供
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