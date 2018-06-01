台南眷村密集住宅區起火 打火弟兄灌救中

2018-06-01 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區眷村住戶密集的復國一路，上午8點50分左右一棟三樓透天處竄出火舌，濃煙自2、3樓竄出，當地住宅密集，路過民眾紛紛報案。