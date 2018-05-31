影／新手女駕駛疑恍神連撞8車 1機車騎士受傷

2018-05-31 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山區中山西路與青年路口，今天晚間7點25分發生追撞車禍案件，警方到場，肇事汽車駕駛莊姓女子當時在中山西路上，疑恍神未注意前方車況，追撞前方3輛汽車，驚嚇之際，繼續向前行駛，偏向對象車道後，再擦撞到對向2輛汽車與1機車，直到撞上停放在路邊的2台汽車後才停下，過程中一度造成交通阻塞，莊女經酒測後，酒測值為零。

高市鳳山分局忠孝派出所表示，這起車禍事故共造成8台汽車（包括莊女汽車）、1輛機車受波及，機車騎士洪姓男子（41歲）受傷，左邊2根肋骨裂掉。

鳳山警分局忠孝派出所調查，肇事駕駛莊姓女子（28歲）當時行經中山西路東向西往市區方向，疑恍神沒有注意前方狀況，在靠近青年路口時，追撞前方3輛汽車，一時間驚嚇，繼續向前行駛，偏向對象車道後，再擦撞2輛行駛汽車、1部行駛的機車，之後直到撞到兩輛停放在路邊的汽車後，莊女的車才停下來。

有網友拍下車禍後現場，PO上臉書「爆料公社」，寫著「又是酒駕…」不過事後貼文已移除。