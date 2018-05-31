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民眾驚見女子在淡水河面載浮載沉 熱心救起送醫

2018-05-31 22:57聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天晚上10時許獲報，淡水區中正路淡水河邊發現一名女子在水面上載浮載沉，民眾熱心將落水女子救起時，還有呼吸及心跳，由救護車送往淡水馬偕醫院

據了解，該名落水者為21歲的孫姓女子，被民眾救起時，女子情緒十分低落，始終不願意透露落水原因。警方表示，將待孫女情緒穩定後，再進一步調查了解落水原因。

聯合報提醒您珍惜生命 自殺防治專線0800788995

新北市消防局今天晚上10時許獲報，淡水區中正路淡水河邊發現一名女子在水面上載浮載...
新北市消防局今天晚上10時許獲報，淡水區中正路淡水河邊發現一名女子在水面上載浮載沉，民眾熱心將落水女子救起時，還有呼吸及心跳，由救護車送往淡水馬偕醫院。記者王長鼎／翻攝
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救護車馬偕醫院
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