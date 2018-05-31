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台大生爆：6月國際校長會議 他校只願派副校長來

就是要「愛瘋」 男子毆打婦人搶手機判6年

2018-05-31 14:10聯合報 記者邵心杰╱即時報導

林姓男子去年9月晚間在台南市善化區與友人飲酒後，騎鐵馬返回宿舍途間，發現江姓婦人手持iPhone 7 Plus滑手機，涉嫌出拳攻擊她，「救命！」她呈半跪姿勢倒地，林還繞到身後以手肘勒住脖子，另手摀住口鼻，將她強壓在地且拖行成傷，強取其掉落在地手機後逃逸。林辯稱酒後毆打對方是心情不好，取走手機是不想讓對方報警。林涉犯強盜罪且為累犯，台南地院處有期徒刑6年，可上訴。

江婦表示，當時在社區散步，與先生講完電話，回頭看到對方，以為是小孩摔車，多看了二下，心想沒事，就繼續走。過沒多久，對方經過其身旁，對上眼後，他停下腳踏車，回頭就直接衝過來，從她正面攻擊倒地，後來他繞到她身後，用手肘勒住脖子，她高呼「救命」，另手則摀住其口、鼻，她的手機則掉落地上。

她說，對方是要搶她的手機，他看到她在滑手機，才從她後面過來，直至社區民眾開門聲音，他才鬆手，也沒穿鞋，撿她的手機就跑了。

林不但將江婦強壓在地且拖行，造成她臉頰、頸部多處紅腫勒瘀傷、雙膝及雙足背多處擦挫傷。經她大聲呼叫，周遭住戶外出察看，報警處理，不到2個鐘頭，善化警方在隔天凌晨在社區附近屋簷下的分離式冷氣室外機與牆壁間，緝獲藏匿其間的林，也在案發地點附近尋獲手機。

林坦承自己酒後毆打對方，並拿走其手機，但否認有強盜犯行。他辯稱，當下攻擊完對方，手機掉落在地上，他看到直接撿起來丟掉，不要讓她報警。辯護律師也說，林當時酒醉，無法控制自己的行為，因為心情不好，才用拳頭打被害人，將對方手機取走，是不想讓被害人報警，並無占為己有的意思。

台南地院合議庭表示，林曾犯搶奪等案件，經高雄地院裁定定應執行有期徒刑10月確定，已於縮刑期滿執行完畢。而且年輕力壯，不思以正途賺取所需，竟對深夜獨自步行的被害人，施以強暴方式，強取其手機，造成財物上的損失及精神上的恐懼，影響社會秩序甚鉅，動機及行為均可議。

林姓男子去年9月晚間與友人飲酒後，騎鐵馬返回宿舍途間，涉嫌出拳攻擊深夜獨自步行的...
林姓男子去年9月晚間與友人飲酒後，騎鐵馬返回宿舍途間，涉嫌出拳攻擊深夜獨自步行的婦人且強取其愛瘋，台南地院處有期徒刑6年。圖／本報資料照
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強盜宿舍
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