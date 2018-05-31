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影／台南人不愛兩段式左轉？機車被撞倒地畫出一條火龍

2018-05-31 11:03聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市網友今天凌晨行經永康區中華路與大橋二街口時， 目睹一輛機車轉彎時遭直行轎車高速衝撞， 機車倒地後漏油，金屬零件摩擦地面產生火花引發路面燃燒， 地上畫出一條火龍， 畫面貼上網後燈引發熱烈討論。永康警方表示， 台南很多民眾在必須兩段式左轉路口都未依照指示行車，且轉彎車輛要禮讓直行車，行經路口要注意來車的觀念， 許多民眾還是很薄弱，經常因而肇事造成傷亡。

台南市22歲丁姓女子今天凌晨12點多，騎機車由永康中華路北往南行駛至大橋二街口，向左迴轉至中華路南往北時，遭27歲沈姓男子駕駛的轎車碰撞，因機車傾倒後汽油洩漏及車身摩擦地面產生火花後燃燒，還好最後未波及肇事車輛。

警方表示 ，兩車均有損壞，機車駕駛丁女頭部受創及腿部骨折，經消防局送往奇美醫院救治，目前於加護病房觀察暫無生命危險。兩車駕駛人酒測值均為零。

永康分局交通隊指出 ， 該路口為機車須兩段式左轉路口，初步分析肇因為機車駕駛人違規迴轉而肇事。提醒駕駛人，行經路口務必減速慢行，遵守交通規則，切勿違規駕駛，以免致生意外。

依道路交通管理處罰條例第49條第五項，汽車駕駛人迴車時，未依規定暫停，顯示左轉燈光，或不注意來、往車輛、行人，仍擅自迴轉，處新臺幣600以上1800以下罰鍰。

機車被撞損毀所幸最後沒有起火。 圖/翻攝畫面
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機車被撞損毀所幸最後沒有起火。 圖/翻攝畫面
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轎車衝撞機車後車身受損。 圖/翻攝畫面
轎車衝撞機車後車身受損。 圖/翻攝畫面
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