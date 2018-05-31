老翁跟乾女兒在家偷情 老婦偷拍告不成通姦還判賠錢

2018-05-31 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



丁姓老婦因照顧罕病女兒旅居美國，丈夫胡姓老翁獨自在台，向丁妻稱需要有人照顧，認林姓護理師為乾女兒，林女還搬去同居；丁婦懷疑兩人有染，在主臥室裝設密錄器，鏡頭對著床鋪，果然拍下兩人發生8次性行為，提告通姦，丈夫也反告老妻妨害秘密並求償，新北地院日前判胡無罪、丁婦判刑3月、昨天再判她要賠丈夫25萬元。

74歲丁婦提告通姦部分，檢方將胡姓老翁與林姓女護理師起訴，但新北地院認為丁婦私下竊錄胡非公開私領域空間活動，時間長達半年，所為已嚴重侵害胡的居家活動及身體隱私，取得錄影檔案手段已有違法之嫌，嚴重危害胡受憲法保障的隱私權及居住權利，經排除這項證據，去年7月將胡與林女判決無罪。

自稱台大法律系畢業的75歲胡姓老翁提告指出，原本他與妻子住在美國，他打拼工作養家長達40餘年，2013年才購買新北市林口區社區大樓房屋，登記在二人名下；後來妻子在美國照顧罹患罕病的女兒，他因病需要回台灣就醫定居，兩人分居兩地。

胡指出，因為他需要有人照顧，認識長庚醫院林姓護理師（41歲）後，認她為乾女兒，林女也在2015年3月搬進他家；但老妻懷疑他與林女有染，竟在隔月返台期間，就在他臥室裝設密錄器，將鏡頭對準他的床鋪，開啟循環錄影，竊錄他非公開活動及身體隱密部位。

直到同年10月丁妻返台，在密錄器發現共錄到8次口交、性交等裸體發生性行為影像，提出通姦告訴，胡才知被偷拍長達半年，也對妻子提出妨害秘密告訴。

法院審理時，丁姓老婦認罪、表示悔悟；法官指出，配偶不得藉口懷疑或有調查配偶外遇必要，就認為可以恣意窺視、竊聽配偶甚至周遭相關人士非公開活動、言論、談話或身體隱私部位，認定丁婦犯行明確。

法官考量丁婦沒有前科， 犯案動機、手段、碩士畢業學歷、已退休而經濟小康的生活狀況，犯後承認犯行，但未能達成和解或賠償等情狀；另外，因本案是胡違反婚姻忠實義務責任較重，實難苛求丁婦對丈夫道歉或書立悔過書，判處3月徒刑、宣告緩刑2年、並應向國庫捐款5 萬元。

民事部分，胡姓老翁向丁婦求償500萬元，丁婦辯稱，2015年丈夫寄電郵給她表明認林女當乾女兒，還要住在丁婦的房間，她嚴正拒絕，返台後看到家中確實有女性用品，感到氣憤；她擔心丈夫財物恐遭竊，加上身為配偶，不希望配偶權被侵犯，才裝設密錄器，且鏡頭是對著窗戶和放有首飾的床頭。

同年她返台發現首飾不翼而飛，才查看密錄器檔案，並非從頭到尾都在監視，對丈夫隱私的侵犯微乎其微。