狠父母吵架摔傷女嬰 父還辯稱「這樣做小孩才會開心」

2018-05-29 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



陳姓男子曾摔傷2個月大的兒子致顱骨骨折，去年女兒出生剛滿月，他又不時捏女兒胸、臀、大腿等處，更抱她搖晃，造成1個月大的女兒右側偏癱、腦下出血；陳某次與孔姓妻子爭吵，拉扯中更造成女嬰肋骨骨折。新北地檢署認為陳的行為造成女嬰生展遲緩，到案竟辯稱「這樣做小孩才會開心」，又有傷害嬰兒前科，依家暴重傷罪起訴，並請法院重判，另也依家暴傷害罪起訴孔女。

31歲陳姓男子與20歲孔姓女子婚後住在新北市中和區，2016年5月生下男嬰，同年7月初，夫妻倆發生肢體衝突，男嬰從孔女懷中摔落，頭部撞到磁磚地面，造成顱骨骨折、腦下出血；新北地院依傷害罪分別判處陳3月、孔女2月，各可用9萬元、6萬元易科罰金確定。

起訴指出，去年10月陳妻生下女兒，陳不時對才剛滿月的女兒捏臀、大腿及乳頭，造成瘀傷，陳更曾抱女兒猛力搖晃，或大力搖晃嬰兒床，造成女嬰至少兩次硬腦膜下出血，腦部壓迫移位。

之後陳跟妻子為金錢爭吵，陳將女兒摔在床上，兩人還動手拉扯女兒身體，女兒痛到嚎哭，兩人卻不理會；後來叫女兒發現沒反應，送醫檢查發現有左側第6肋骨骨折、右側偏癱、發展遲緩、身心障礙等傷勢。

今年1月25日晚間近11時許，陳男與妻子發現女兒叫了沒反應，連忙將女兒送急診，醫院診療後發現女嬰顱內出血、肋骨骨折及瘀青，通報社工安置女嬰；兩名社工師2月初前往陳家，帶走女嬰安置。