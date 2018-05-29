北捷松機站施工意外 1死1傷

台北捷運松山機場站今天凌晨2點多發生重大工安意外，2名工人在2號出入口進行防洪門維修工程的時候，疑因油壓支撐裝置滑落，導致重達百公斤的水泥防洪門落下，重擊年約40歲馮姓女工人頭部，當場傷重不治；另1名年約50多歲李姓男工人則是左腿壓傷，已緊急送往長庚醫院急救。

北捷公司表示，對於這起重大工安意外，身為業主感到遺憾，公司將會指派人員前往慰問家屬與傷者，後續除配合勞檢和檢方調查，也將全力督促、協助承商辦理亡者後事和撫卹，以及傷者的醫療照護。詳細案發原因仍待警方調查釐清中。