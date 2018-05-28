烈日失智婦莫名騎上台66快速道路 警急赴現場解危

2018-05-28 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



也是高齡社會常見的現象？桃園市各警分局幾乎每個月都有幫助迷路長者回家的臨時勤務。

60歲梁姓婦人患失智症，今天上午在30度烈日高溫卻站在台66線快速道路中央分隔島，來往車速快很危險，警方據報趕往現場，先慢慢把婦人的手掌從熱燙的水泥護欄移開，只見她滿臉紅脹、精神恍惚，被帶進派出所才如釋重負，結束一場驚魂記。

平鎮警分局平鎮派出所所長林信雄表示，今天上午約10點，接到婦人受困快速公路中央分隔島，想穿越卻一下子衝出來一下子退回去，最後緊抓著護欄不放。

巡邏的員警趕到現場場，在西向21公里位置發現這位穿紅衣、戴白帽的60歲梁姓婦人，警車立即嗚警報器要沿線車輛減速，接著慢慢靠近婦人，還透過廣播器請婦人不要亂動。只見婦人表情茫然滿頭大汗，雙腳漸漸快撐不住身體，似乎再晚個幾分鐘就可能中暑，儘管背對著員警沒力氣轉身，但背影也透露員警及時到場，讓她有如釋重負的感覺。