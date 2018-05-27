防猴害還未成 防猴電網2年電死3人

2018-05-27 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



各地猴害不斷，直接衝擊農民生計。農委會林務局近年來極力推廣電牧器電圍網，猴子觸碰就像摸到電蚊拍一樣會驚恐嚇跑，不過，不少農民誤用、錯用，未請專業、安全人員協助接電，而是接上220伏特的家用電，這種電網一碰到就極可能觸電身亡。過去兩年，全台已經至少有3人被電死，其中還有農民誤用電圍網不慎電死一名獵人，遭檢警依照過失傷害致死移送法辦，防猴防到吃官司。

猴害長期抗戰，農委會林務局推廣防猴方式，從過去的放鞭炮嚇猴到在田間掛上死猴娃娃等，都未見效，農委會主委林聰賢甚至發想可抓猴子去離島野放，雖然後來改口會謹慎評估，但都引發討論。綜觀林務局近年來推廣的各種方式，農民一致認為以電牧器電圍網防猴最有效。

不過，有不少農民誤用，未請專業、安全人員協助接電建置電圍網，都恐成為農地中的地雷，若不慎碰觸，非常可能觸擊而死，若是漏電後果更是不堪設想。農民常見的誤用、錯用方式就是直接接上220伏特的家用電，一旦碰到就可能觸電身亡。面對猴害愈趨嚴重，後續可能會有愈來愈多農民使用電網防猴害，使用和設置安全都值得重視。

記者訪問各地林管處、專家學者了解，為什麼農民有誤用、錯接的情形，統整出3個主要原因，第一個，省錢、第二，不知道危險，第三，痛恨猴子，因此明知危險，還是接電要觸死猴子。而猴害未減，但根據過去新聞相關資料，光是過去2年，全台已經至少有3人被這樣誤裝的圍電網電死，其中兩位死者是宜蘭與高雄的農民，另一位獵人則是位在台東，不慎誤觸電網死亡，而裝設的農民則遭檢警依照過失傷害致死移送法辦。

農委會林務局保育組組長夏榮生表示，確實有這樣的狀況。她說，林務局所推廣的電圍網是「高電壓低電流」，不會電死人，而農民若誤接家用電是「高電壓高電流」，是非常危險的。她提到，於台東案例發生之後，林務局就隨即函文各地方政府及管理處在宣導時要特別強調及說明，要使用安全的電圍網裝置

針對猴害越趨嚴重，越來越多農民可能設置防猴電網，誤用、誤接情形也可能更多，夏榮生表示，根據目前法規無法直接禁止農民接家用電，不過，一旦知道有這種狀況，會主動去拜訪說明，勸導農民使用安全的電牧器，目前為止，多數農民都能接受。

●私設電網如地雷 林務局：加強宣傳

有些農民雖然知道電圍網能較有效防猴，但卻私接家用電源，可能影響生命安全。專家呼籲，林務局推廣的同時，也應該要輔導宣傳農民使用安全的電牧器，避免再釀出人命。林務局表示，推廣的電圍網電源是來自電牧器，就是希望讓農民知道有效又安全的防猴方法，導正部分農民設電網但私接的是家用電源的亂象，已函文要求地方政府與林管理處加強宣傳、也推動鄰近農地共同設置電圍網，共用電牧器，以擴大防治效果，並節省人力與資材。

林務局委託的防猴輔導計畫主持人東海大學生命科學系教授林良恭表示，因錯誤設置的案例不少，目前申請電牧器補助的農民，團隊會到現場輔導，但有些農民沒有申請補助、就自己設置，衍伸的問題不少，他建議政府透過各個面向把資訊宣傳給農民，讓農民知道私設的危險性。

各地猴害釀過，農民欲哭無淚，林務局今年放寬電牧器補助限制，從原本的1公頃以上農地放寬到0.2公頃以上面積就可以申請，補助金額也從原本的4萬提高到4.5萬，作物種類也從果樹，放寬到蔬菜、豆類、薯類都可以申請。根據林務局統計，截至目前為止，全台有219件申請案件，不少農民仍不知道，農委會林務局保育組組長夏榮生表示，仍持續宣傳推動中。

夏榮生說，電網防猴效益不錯，像是新竹關西、台東東河、雲林古坑的防猴電網設置之後，都未再偵測到猴害。此外，今年開始也鼓勵鄰近農地共同設置防猴電網，可以擴大防猴區域，也能減少誤設的機會，並節省人力與資材。