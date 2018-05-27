大男人有家暴習慣老婆隱忍如未爆彈 酒精催化殺紅眼

2018-05-27 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市陳姓老翁殺妻分屍命案，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎從多面向分析，推測家庭可能存有家暴史，陳具傳統大男人打老婆的次文化，妻子離婚後卻同住隱忍，陳一但被酒精弱化自我調節機制，就殺紅了眼行凶，他呼籲若親屬有暴力跡象，應立即通報以免發生悲劇。

王伯頎表示，這對老夫妻分合多年，後來老婆選擇和子女同住，鄰居也說兒子曾遭爸爸打才搬離，親子感情不睦，推測陳以前就有家暴習慣，更存在傳統大男人仗肢體優勢，心情不好就毆打老婆的習慣。

他指出，在暴力犯罪中，有喝酒行為占了 86%，因為酒精會被當成促發劑，讓人產生「去抑制化」模式，也就是擺脫理性的束縛，一不小心容易失控下重手，而陳做案時也有飲酒。

由犯罪心理學來看陳的個案，他因爭吵產生一時的恨意引發殺人，以及殘忍的虐屍行為，還撒上石灰、剪指甲滅跡，作為「合理化藉口」想誤導警方偵辦方向，企圖脫罪。

他認為，酒精的影響讓陳自我調節機制弱化，爭吵後做出可怕行徑，但犯後冷靜的態度卻反應高度自我控制能力，直到罪證確鑿才被突破心防坦承下手。

而長期以來，結縭多年夫妻下重手案例不少，通常都存在家暴陰影下，枕邊人礙於「家醜不得外揚」的舊觀念下隱忍不發，反而讓這顆未爆彈更加危險，惡性循環下容易釀成一發不可收拾的慘劇。