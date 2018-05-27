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喜愛李昌鈺而學鑑識 斗六偵查佐陳竑瑋獲鑑識楷模

2018-05-27 20:35聯合報 記者邱奕能╱即時報導

刑事犯罪科技化，新型犯罪層出不窮，刑事鑑識一直是偵辦上的關鍵角色，現場的蛛絲馬跡，往往都成為破案關鍵；在分局擔任鑑識工作6年，受理轄內超過300件各類刑案，雲林縣警察斗六分局偵查佐陳竑瑋表現優異，經雲林縣警局推薦，榮獲第11屆全國刑事鑑識楷模，

陳竑瑋對鑑識的熱情起源於在台北與桃園任職期間，他喜愛聽鑑識專家李昌鈺博士在美國的種種懸案，因此每場李昌鈺演講，都會出現他的身影。他說，每當刑事局派遣人支援採證，他就在旁學習，自從分局鑑識專責化後，他就毛遂自薦向分局長官提出要求，終於實現理想。

「鑑識父母心」他說，鑑識人員都有一顆悲天憫人的心，每次案件都是懷著悲痛心情，只希望能為被害者找尋證據，讓兇手罪證確鑿，或替被冤枉者平反。

陳竑瑋形容「每場刑案都像行走在獨木橋上」，曾發生過一起朋友之間共同經營店面，兩人理念不合，朋友前往死者家中後發現死者臥躺於門後，立即通知警方處理，當天晚上前往現場，苦思找不到證據，無法推論死者是他殺或是自殺。

後經過不斷使用模特兒模擬，推論出死者是服用鎮定劑後，將身上穿著的圓領衣物後領勾住門把，吊掛在門後席地而坐，死者用自殺表達抗議。

陳竑瑋說，鑑識工作不若偵查人員風光，但作為警界幕後默默的這一群人，他很驕傲能成為每場刑案中的燈塔。

雲林縣警察局斗六分局在得知陳竑瑋(右4)獲獎後，為他慶祝。記者邱奕能／攝影
雲林縣警察局斗六分局在得知陳竑瑋(右4)獲獎後，為他慶祝。記者邱奕能／攝影
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李昌鈺警察斗六

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