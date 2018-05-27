恆春後壁湖山區大片雜草火警 墾丁遊客驚呼火燒山

2018-05-27 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東恆春半島後壁湖旁的山丘下午4點許發生雜草火警，延燒範圍擴及1甲地，消防隊獲報前往控制火勢延燒，晚間8點僅剩殘火處理中，尚無傳出有財產損失。

屏東縣消防局表示，恆春分隊下午4點50分左右獲報後壁湖旁山區發生火警，消防隊員前往阻止火勢蔓延，不過延燒面積達1甲左右，範圍相當大，幸好附近空曠沒有擴大，消防隊在現場警戒，目前僅剩殘火。