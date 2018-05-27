一刀捅死再用鐵槌分屍 30年髮妻遭狠夫支解成三袋兩箱

2018-05-27 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市陳姓老翁前天（25日），因離婚財產分配問題和簡姓妻子大吵，竟一刀朝她腹部捅死，再用鐵鎚敲打、3支廚房刀支解成好幾塊，分屍後裝箱成3袋2箱藏匿家中；昨下午簡女兒發現，提著其中1袋到派出所報案，在值班台打開看見是母親頭顱，當場崩潰痛哭，陳坦承作案訊警訊後依殺人罪嫌送辦。

桃園警分局調查，陳男（67歲）和簡妻（68歲）結婚超過30年，但中間分分合合，曾經2度離婚，直到去年8月第3度復合結婚；而平時陳1人獨居在龍安街41巷透天厝內，母親則跟隨1兒1女在外居住，但也時常回家替老公買東西、煮三餐。

直到前天早上，陳致電要求簡妻替他買東西回來，雙方因離婚財產分配問題和她發生爭執，陳認為去年8月再度結婚，導致先前的財產分配失效，打算再度和簡談離婚，未料一言不合情緒失控，衝到廚房拿了1把刀往簡肚子捅下去。

鄰居僅聽見一聲淒厲的「救命啊！」隨即沒了聲響，陳做案後態度冷靜，還拿了鐵鎚佇立敲打，並用3把廚房刀協助分屍，把結縭30多年的老伴支解成好幾大塊，打算毀屍滅跡。

警方指出，屍塊一共裝成3袋2箱，2個塑膠的行李箱分別裝軀體、四肢，2個麻布袋裝了頭顱、剩餘的屍塊，均放置在2樓臥房床墊後方，另1袋裝滿內臟藏在冰箱；陳還在屍塊上撒石灰粉掩蓋屍臭，並將妻子衣物拿到3樓鐵桶焚燒。

前天下午女兒回父親家，看他酒醉滿頭大汗坐在沙發上，問母親去哪都不回應，她還在1樓廁所發現整灘血跡，爸爸卻說是自己割傷腳流的血。直到昨天陳酒醉自行就醫，女兒才上樓發現好幾袋裝有屍塊的袋子，嚇得拿著1袋到鄰近的龍安派出所報案。

女兒向警方說袋子疑似母親屍體，員警叫她自行打開，這才發現裝有母親頭顱，她當場崩潰痛哭，警方也嚇了一大跳，並到醫院將陳帶回偵訊，起初他矢口否認，直到深夜才被突破心防坦承行凶，昨深夜解送還低語說「我做錯了」。