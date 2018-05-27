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外交真金換絕情 慘的是「同病相憐卻不想跟你建交」

險！男子盤坐4樓外遮雨棚 消防員探身救回

2018-05-27 08:52聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局今天上午7點10分接獲110轉報，宜蘭市一處公寓4樓外，有一名男子跨坐。

經派遣人車並攜帶救生氣墊趕往，發現男子坐在四樓防盜窗上的遮雨棚上，情況危急。

救援人員想辦法接近，並且通報相關單位宜蘭市衛生所支援。

經約23分鐘，在上午7點45分，救護人員將他強行拉入屋內，解除危機，因男子精神狀況不穩定，送醫診療。

消防局經查，這名22歲男子因心情不佳，有輕生念頭，還好及時救回。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

宜蘭一公寓4樓外有男子坐遮雨棚上，情況危急，消防人員救回。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭一公寓4樓外有男子坐遮雨棚上，情況危急，消防人員救回。圖／宜蘭縣消防局提供
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宜蘭一公寓4樓外有男子坐遮雨棚上，情況危急，消防人員救回。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭一公寓4樓外有男子坐遮雨棚上，情況危急，消防人員救回。圖／宜蘭縣消防局提供
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