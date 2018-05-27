影／開車輾死黃金獵犬肇逃 飼主怒尋肇事者

2018-05-27 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



一輛銀白色自小客本月25日上午約9時，行經嘉義縣布袋鎮過溝市場，疑將一頭在路旁休息的黃金獵犬輾過，前輪先輾過狗的腳，後輪再輾過狗鼻子，經送醫後狗已不治。狗主人當天調閱監視器影片後，認為駕駛疑蓄意撞狗，怒向警方報案尋找駕駛、要求道歉。並將影片上傳網路社群請網友代尋肇事者，引發網友不滿怒罵要找出肇事者負責。

嘉義縣布袋過溝派出所員警表示，已調閱周邊路口監視器尋找車主、駕駛，但尚未聯絡到案，不確定肇事原因。

網友Yu-na Tai 昨天在臉書PO出一段影片協尋肇事者，影片中一輛自小客行經市場內巷道，將一頭在路旁休息的狗撞倒、輾過，但駕駛並未下車查看、直接開走。Yu-na Tai 認為駕駛是一名時常出入布袋鎮過溝市場女性駕駛，要求出面給母親和狗狗一個道歉、一個負責，也要讓駕駛知道開車應該多注意，因為市場孩子老人婦人很多，應該多注意、多禮讓，才不會再造成社會悲劇！

全文如下：

我要找他～請大家幫幫忙，真的很生氣！我真的不知道這駕駛到底多沒良心，菜市場的小巷子門口你怎麼每每都要開進來，多次碾到阿公阿嬤的腳屢勸不聽，這次自家黃金老狗站在倉庫門口，眼睛是勾丟賽嗎！這麼大一隻坐在自家倉庫門口那你給我撞過去！十幾年的老狗狗你這樣給他撞過去！前輪先輾過他的腳倒下去後後輪再輾過他的鼻子，連停下來查看都沒有！都沒有！黃金獵犬頭這麼大一個我不相信你碾過兩個高度毫無知覺！監視器看不清楚車牌，知道銀白色TOYOTA車輛，狗狗送醫後半天救不回來，太老了復原力不夠了，不讓他再痛苦，阿姨跟媽媽很難過，有報案處理希望各位幫幫忙是不是能找到車主（女性駕駛，時常出入布袋鎮過溝市場），給我媽媽和狗狗一個道歉一個負責，也讓她知道開車應該多注意市場那邊孩子老人婦人很多，開進來應該多注意多禮讓才不會再造成社會悲劇！

在路旁休息的黃金獵犬被汽車輾過，經送醫後不治。圖片／翻攝自Yu-na Tai 臉書 分享 facebook

在路旁休息的黃金獵犬被汽車輾過，經送醫後不治。圖片／翻攝自Yu-na Tai 臉書 分享 facebook