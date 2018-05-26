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苗栗市長邱炳坤登龜山島 下山途中昏迷送醫

2018-05-26 22:12聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市長邱炳坤昨天赴宜蘭龜山島並登頂，但下山時體力不勝負荷而昏迷，被旁人背負下山並以快艇急送烏石港，送醫後脫險，檢查有脫水及橫紋肌溶解症狀，幸好及時送醫治療；邱炳坤今晚以「差點死在龜山島！」為題在臉書po文，描述這次在龜山島的驚魂記，並向救助他的人致謝。

邱炳坤po文說「不服老，登頂1760階自恃小事一樁，不幸上得去下不來！拖累同事攙扶，昏迷後，船公司派了3名狀漢1名駐地蛙人背負下山，以快艇急送烏石港，救護車急送醫院急救，終於撿回一命。」

「要謝謝北極星號船公司的貼心服務和照顧，謝謝三名狀漢和駐地蛙人，也要謝謝攙扶我的同事，謝謝公部門的快艇，謝謝宜蘭縣消防局119的救護隊員，感恩您們！讓我重拾生命的曙光，也讓我終生感激！終生難忘！」

年近七旬的邱炳坤目前擔任「第四任」苗栗市長，堪稱是國內任職紀錄最久的鄉鎮市長。

邱炳坤晚間表示，昨天上午登龜山島，奇怪的是島上一點風都沒有，一千多階的登頂路又是垂直，沒想到他會「上得去下不來」，回程走了五分之一就沒辦法再走，幸好船公司有人員協助背負下山，他被119快艇送到烏石港後甦醒，緊急送醫後，吊了3瓶點滴，到下午4點才勉強排出尿來，昨晚回到苗栗，也到部立苗栗醫院檢查，感謝大家的關心。

苗栗市長邱炳坤已「四任」苗栗市長，堪稱創下全省鄉鎮市長任職時間紀錄。記者胡蓬生／...
苗栗市長邱炳坤已「四任」苗栗市長，堪稱創下全省鄉鎮市長任職時間紀錄。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市長邱炳坤昨天遊龜山島「遇險」，昏迷並被送醫救治，今晚他以「差點死在龜山島！...
苗栗市長邱炳坤昨天遊龜山島「遇險」，昏迷並被送醫救治，今晚他以「差點死在龜山島！」為題在臉書po文，描述這段經歷。圖／取自邱炳坤臉書
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邱炳坤龜山島北極

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