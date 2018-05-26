獼猴發狂緊追女遊客 她重心不穩滾了30階階梯

2018-05-26 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮發生遊客被獼猴追趕摔下30層階梯事件！張姓女子與男友到文天祥公園遊覽，疑誤採獼猴地盤，被猴群攻擊追趕，2人逃跑過程中，張女重心不穩摔下30階階梯，全身多處挫傷，雙腳扭傷腫脹，經急救後已無大礙。

來自新北中和區的張女，今日下午2時與美籍男友到花蓮文天祥公園遊玩，2人爬到公園最高點時，發現有2大2小的獼猴安靜地坐在樹下，張女與男友便安心拿相機遊玩拍照；此時，猴群中的公猴突然脾氣爆發，呲牙裂嘴還發出恐嚇吱叫聲，2人收起相機準備離開時，4隻獼猴突衝向2人，張女與男友拔腿狂奔，男友從右方階梯跑下，張女則從左方階梯跑。

張女跑了1小段後，發現猴群中的3隻獼猴在身後緊追不捨，她跑下階梯時，突然重心不穩，整個人滾下30階的階梯，滾到馬路平面處才停下；此時，張女全身已多處挫傷，張女男友立刻報警求救。

員警趕到現場，發現張女手臂、手肘、膝蓋、大腿、腳趾皆有擦、挫傷流血傷口，且雙腳腳踝皆側翻扭傷導致腫脹；員警先將傷口處消毒、抹藥、包紮，再通知消防隊員上山救護。

由於張女傷勢疼痛，一度出現昏迷現象，員警決定先將2人送下山，開車途中遇上消防救護車，雙方完成接駁，最後張女被送至慈濟醫院救護，經急救後已無大礙。

花蓮新城警分局天祥派出所長葛厚遠指出，文天祥公園入口處欄杆早有懸掛「在戶外飲食或食物外帶請遠離獼猴」告示牌，張女2人登上時並未注意，且2人背包內確實有放置食物；葛厚遠表示，已經無法得知猴群會攻擊2人的原因，他同時呼籲，野生獼猴野性未褪，民眾若被猴群攻擊，應立即閃避並通知警消人員到場。