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斷交雪崩潮來了？比邦交國狂掉還可怕的是這招

贓物裡一張繳費單 所長兩小時內破4案

2018-05-26 08:16聯合報 記者劉星君╱即時報導

鍾姓男子行竊安全帽的畫面被監視器錄下。記者劉星君／翻攝
鍾姓男子行竊安全帽的畫面被監視器錄下。記者劉星君／翻攝
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高市鳳山警分局文山派出所日前逮到偷車賊鍾姓男子，並在摩托車內發現女用包包，鍾辯稱是偷來了，但警方從包包內發現一張第四台繳費單，循線發現，原來是鍾先前飛車搶來的包包，找出被害女子，鍾才坦承犯行，警方追查，鍾至少犯下4起案件，警詢後依竊盜罪、搶奪罪移送檢方偵辦，檢方聲押獲准。

鳳山警分局文山派出所調查，鍾姓男子（39歲，毒品、竊盜前科），染毒進出監獄多次，是警方列管治安顧慮人口，鍾因欠缺營生技能，無法支付生活及吸毒所需花費，竟惡從膽邊生，偷機車代步，後沿街隨機挑選犯案對象、徒手搶奪財物變賣，做起無本生意。

文山派出所指出，5月16日中午，鍾先在鳳山區偷機車、安全帽，隨後到三民區行搶女大生的包包，警方獲悉轄內有失竊車輛，隨即調閱路口監視器，展開地毯式搜查，掌握鍾可能出沒地區後，隨即加強查緝，發現騎贓車的鍾姓男子，在案發後不到兩小時逮到鍾。

警方調查，鍾涉及偷車及偷安全帽，並在機車找到女用包包，鍾辯稱是偷來的，警方懷疑，鍾起初不吐實，警方將鍾帶回派出所後，檢視包包，發現內有乘車證與第四台繳費單，透過第四台連繫到女大生的母親，鍾見拗不下去才認栽，警詢後依竊盜及搶奪罪嫌移送。

鍾姓男子一開始否認搶奪案，辯稱女用包包是偷來的，警方從包包內的第四台繳費單找到被...
鍾姓男子一開始否認搶奪案，辯稱女用包包是偷來的，警方從包包內的第四台繳費單找到被害人女大生。記者劉星君／翻攝
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鍾姓男子行竊安全帽。記者劉星君／翻攝
鍾姓男子行竊安全帽。記者劉星君／翻攝
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警方逮捕鍾姓男子（右）。記者劉星君／翻攝
警方逮捕鍾姓男子（右）。記者劉星君／翻攝
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竊盜毒品贓車

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