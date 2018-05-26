高雄「最佳女主角」大樓失火 疑女子燒炭鬧自殺惹禍

2018-05-26 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市新興區中正四路今天凌晨1棟大樓火警，消防局動員救人。記者林保光／攝影 分享 facebook

高雄市新興區14層樓高的「最佳女主角」大樓今天凌晨傳出火警，消防隊動員疏散數十名住戶，搶滅火勢，仍有分別住7、8樓的4名住戶嗆傷送醫，幸無大礙。警、消查出，疑是1名租7樓套房的林姓女子，因和男友吵架，在房內燒炭自殺而引起火警，確實原因仍待調查。

高雄市新興區中正四路「最佳女主角」1至3樓是板信商銀，4樓是佛堂，5至14樓每層樓有14戶住家。今天凌晨2點20分左右，大樓突然警鈴響起，許多住戶以為有人誤觸警鈴，但7樓住戶一出面，發覺濃煙密布，趕緊逃下樓，高樓層住戶也急往頂樓待援，消防隊動員6支消防分隊及特搜中隊人員搶救，疏散數十名住戶，趕上7樓找到林姓女子所租的套房起火，到凌晨3點許撲滅火勢。

消防隊員疏散住戶時，發現住7樓的李姓女子、楊姓男子和楊姓女子，以及住8樓李姓女子嗆傷，將他們分別送往大同醫院及高醫治療，已無大礙。

據警、消瞭解，5月15日剛搬進7樓租屋的林姓女子（23歲）因和莊姓男友（32歲）吵架，莊出門後，林女一再打電話給他，說要自殺，莊回大樓，告訴大樓管理員時，大樓警鈴響起，趕緊上樓，發現林女屋內冒煙，趕緊下樓求救。

當時，住林女隔壁的黃姓住戶驚聞警鈴聲，出門察看，發現走道全是濃煙，見林女奪門而出，趕緊叫鄰居們逃生。林女說她住處起火，也隨著逃下樓，躲到一邊哭泣，男友則直狂罵她。

消防隊趕抵火場，發現濃煙自7樓竄出，連忙疏散住戶，進入林女租屋滅火後，發現1個燒炭的水桶，察問林女，才知道林女原本想在屋內燒炭自殺，但火苗引燃床巾、沙發，才引發火警，她被火煙嚇醒，才急忙開門逃生。全案正由警、消查辦中。

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