警消花4天、300萬救山友 他被找到竟「健步如飛」

2018-05-26 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



屏東65歲楊姓男子與5名山友組團攀爬花蓮百岳屏風山一帶，他第1天就因腳程過慢脫隊；警消人員獲報後想救他，豈料楊男三心兩意，一下子表示不需救援，一下又說自己腳跟很痛「快來救我」。警消前後4天共出動3架直升機、12名警力，找到他後才發現他「健步如飛」。

花蓮縣消防局表示，5月22日上午接獲楊男同團山友報案，稱楊男未在約好的地方等待，希望消防人員入山搜救。警消立刻集結人力，下午出動直升機；此時，楊男卻透過第3方通話表示「我很安全，不用來救我」。

警消認為楊男仍有安全上疑慮，撥打他電話後不通，只能先請地面搜救人員繼續待命；次日清晨，終於連絡到楊男，他再次表示，不需直升機救援，只需請同團山友在約定好的地方等他，但下午楊男卻來電說「我得了足底筋膜炎，快來救我！」

警消再次集結人力，準備出發救援；此時，楊男同團山友又來電，稱已經與楊男會合，不需救援。稍晚，楊男同團山友卻又向警消表示，楊男腳痛只能緩走，希望警消人員入山搜救，將他送醫。

警消人員又再次出動人力救援，最後終於找到楊男，還發現他其實「健步如飛」；楊男還說「我不就醫，我只要回家」。

依花蓮縣登山活動管理自治條例規定，出動直升機進行山區救援，來回1趟至少需花費120萬元，還不包括地面搜救人員超勤加班費、保險費與後續產生的救護費用；換算成楊男4天救援，共花費超過300萬元。