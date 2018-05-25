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登山客搞失聯又報案想回家 警消搜救4天白花300萬

2018-05-25 22:50聯合新聞網 綜合報導

屏東65歲楊姓男子登山脫隊失蹤，山友報警後警消直升機飛3趟，今日終於找到他卻相安...
屏東65歲楊姓男子登山脫隊失蹤，山友報警後警消直升機飛3趟，今日終於找到他卻相安無事地說「不要就醫，我要回家」令警消傻眼。情境示意圖非新聞當事者。報系資料照
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屏東一名65歲楊姓男子19日找五名不認識的山友結伴從大禹嶺屏風山、奇萊北峰出發到中橫岳王亭，沒想到首日他就脫隊失蹤，山友報警後警消直升機空搜3趟，同時動員12人搜救，今（25）日下午終於在岳王亭上方800公尺處找到楊男，他卻相安無事地說「不要就醫，我要回家」令警消相當傻眼。

一行人原先預計7天行程，山友21日發現楊男未履約到達北鞍營地，期間楊男不回傳座標、不回訊息，山友擔心他人身安危便趕緊報警，沒想到楊男在山區亂走，沒聯絡大家。

到了隔日楊男卻自己又報案說足底肌膜炎發作、肚子痛需要援助，消防局嘗試聯繫多次楊男同樣不回，於是花蓮縣消防局、太管處、保7第9大隊緊急加派人力，最後找到本人行動自如的樣子，讓警消無奈「真是最貴的公子陪走」。

花蓮縣登山活動管理自治條例規定，出動空勤直升機山區救援，不包括地面搜救人員超勤加班費、保險費及後續產生的救護費用，來回一趟燃料費平均約120萬元，救援楊男4天總計花費超過300萬元公帑。

據中國時報報導，消防局表示，楊男符合登山自治條例規範，目前無查獲違法行為，後續仍待細部調查。搜救官簡弘承呼籲民眾山難救援與時間賽跑，若民眾主動聯繫便能有效發揮救援功能，以免搜救隊員摸索又浪費資源。

山友直升機登山活動管理自治條例

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