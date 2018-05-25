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新北河堤發現男性浮屍 警方籲失蹤家屬出面指認

2018-05-25 17:38聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天下午3時許獲報，在蘆洲區長安街成功國小後方河堤，發現一具浮屍，消防人員到場發現一具遺體，面朝下浮在水面上，打撈上岸後，發現死者疑似年約70多歲的男性，目前身分不明，有待進一步調查確認死者身分。

警方呼籲有類似年齡的失蹤者家屬，儘速與蘆洲警方連繫，（02）22813533。

新北市蘆洲區長安街成功國小後方河堤發現一具男性浮屍，警方籲失蹤家屬出面指認。記者...
新北市蘆洲區長安街成功國小後方河堤發現一具男性浮屍，警方籲失蹤家屬出面指認。記者王長鼎／翻攝
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