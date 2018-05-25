兩岸最大木馬程式網站「隱形偵探」 被調查局衝了

2018-05-25 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局台南市調查處日前破獲兩岸三地最大手機木馬程式販售網站「隱形偵探」(網址：http://www.ez-xspy.com)，並於高雄市林園區及小港區，逮捕網站唯一代理人龔姓女子，查扣龔女手機及客戶名單，調查發現，有上百人透過該網站購買竊取程式，藉此竊取他人隱私；調查局已向銀行凍結收受贓款的金融帳號，全案依妨害電腦使用罪、妨害秘密罪、洗錢罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，「隱形偵探」網站宣稱透過該手機木馬程式，可竊取被害人手機內之簡訊、通話紀錄、GPS定位、多媒體、通訊錄、行事曆及Line、WeChat等通訊App之內容、嚴重侵害隱私。

龔女坦承參加「隱形偵探」網站，除提供自己金融帳戶供網站經營者收取不法所得，還多次前往大陸開立人頭帳戶及交付提款卡，供網站經營者使用，近2年來已收取數百萬元不法所得，有數百人手機遭植入「隱形偵探」木馬程式後，非公開之言論、活動及談話等遭竊取。

調查局指出，憲法保障人民有秘密通訊之自由，司法機關調取通信紀錄及通信者資料均應恪遵通訊保障及監察法相關規定，非法取得資料須負民、刑責任，手機木馬程式的販售者及利用該程式竊取他人隱私，均觸犯妨害秘密罪，可處5年以下及3年以下有期徒刑，請民眾勿任意安裝來路不明App，以免觸犯刑責。