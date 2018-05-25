影╱殺名醫凶嫌檢複訊 名醫妻哀傷現身：家人盼低調

2018-05-25 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市賴姓男子昨天下午在南區牙醫診所犯下凶殺案，造成一死兩傷慘劇，死者是台中市知名王姓牙醫，警方今完成初步詢問後，將賴帶到中山醫學大學附設醫院懷親堂進行複訊，檢方不排除重回診所勘驗，王妻今天也現場接受檢察官詢問，被媒體拍攝的表情哀傷，王妻透過警方向媒體表示，發生意外，希望低調，丈夫是很低調的人，家人昨天也是透過媒體得知噩耗，心情難以平復，感謝外界關心。

台中市賴姓男子殺死名醫案，今天上午在中山醫學大學附設醫院大慶院區相驗，王姓醫師妻子（左）神情哀傷，在家人旁同下，低調現身。記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

造成一死兩傷的王姓牙醫命案今天上午10時許，由台中地檢署檢察官李芳瑜，在中山醫學大學附設醫院懷親堂進行複訊，檢方一併通知死者的兒子、妻子到場詢問，釐清案情，檢方結束訊問後，也不排除再帶凶嫌重回診所進嫌勘驗。

王妻透過警方向媒體表示，丈夫是一個很低調的人，昨天透過媒體在第一時間得知噩耗，心情是不敢相信與震驚，今天接受檢警通知到醫院相驗，希望媒體還給家人一個空間，平復失去親人的痛苦，感謝外界關心，婉謝媒體採訪。