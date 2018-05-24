男子臉書放話炸掉崑山科科大 到案稱胞弟過世失控失言

高雄市方姓男子下午在臉書揚言要炸掉台南崑山科大及某地方人士住家，引發部分網友與該校學生恐慌報案；晚間他到永康警分局說明，強調因就讀該校的胞弟過世，一時情緒失控才會失言。永康分局表示，將依涉恐嚇公眾未遂函送檢方偵辦。

崑山科大方姓學生上周在學校跳樓，送成大醫院救治今天下午宣告不治，死者哥哥認為弟弟會死是因為在學校遭人霸凌，學校又一直不處理，憤而在臉書貼文發洩不滿情緒，貼文一開始就先罵三字經，接著稱「一定會讓你們家爆炸」，還稱「崑山科技大學我照炸」。

因他在臉書開罵揚言炸掉學校，已涉及恐嚇公眾，永康分局偵查隊與大灣派出所分頭找人及到校了解貼文原由，晚間他到分局偵查隊說明，供稱因見胞弟不治，悲從中來加上許多傳聞甚囂塵上，才會情緒失控，沒有真的要炸掉學校及他人。

校方表示，上周跳樓送醫後，導師與校方人員每天關切救治狀況，能理解家屬的心情，學校此刻只有關心家屬、不會有其他想法，方姓學生的導師也指出，他課餘還要打工，但課業與人際關係都沒有傳出無法適應，事發前沒有異狀也未接獲他或同學反映遭霸凌。