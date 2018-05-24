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搶救擱淺計程車? 警方在61線橋下發現小黃

2018-05-24 21:31聯合報 記者魯永明╱即時報導

有網友今天下午在臉書社群「爆料公社」貼照片，指稱嘉義縣布袋鎮布袋港8區，1輛車內無人的計程車，擱淺大海中；布袋岸、海巡警消都指稱未接獲報案，警方晚間9點在贊寮溝抽水站通過61線橋下往好美里方向，發現受困小黃，但未發現車內有人受困，警方說，以往有釣客車輛因漲潮來不及開走受困情事發生，警方通知車主到場說明。

有目擊者指稱，地點在布袋龍宮溪出海口附近的潟湖，小黃司機下午開到當地釣魚，該地點退潮時車輛可到達，但漲潮導致車輛被淹沒，司機請怪手前來救援，但由於漲潮被淹，可能要等深夜退潮後才能開挖。經查證，計程車淹沒地點位在台61線西側，布袋高跟鞋教堂南側的潟湖。

警方獲報趕往查看，晚間9點在贊寮溝抽水站，通過61線橋下往好美里方向，發現受困小黃，未發現車內有人。目擊者指稱，他在該處看到計程車，走近確認裡面沒有人，後來看到車主妻子，經詢問確認司機安全，司機妻子說，丈夫開車到該處釣魚散心，突遇漲潮，車子被淹沒受困，趕緊請怪手想將車子挖起，但車子淹的太深，無法開挖。

民眾將照片與影片上傳臉書社團「爆料公社」，見到計程車擱淺在大海中，車體朝向左方傾斜約35度，PO文民眾指出，車上未發現有人受困。許多網友知悉此事後，都感到相當驚訝，相繼留言指出「為什麼車頭是這個方向？」、「忘記漲潮時間嗎？」、「這是用導航從外島開來的嗎？」、「太酷了第1次看到這種場景」、「司機棄車跑了」、「這下子填海了」。

有網友今天下午在臉書社群「爆料公社」貼照片，指稱嘉義縣布袋鎮布袋港8區，1輛車內...
有網友今天下午在臉書社群「爆料公社」貼照片，指稱嘉義縣布袋鎮布袋港8區，1輛車內無人的計程車，擱淺在大海之中；警方晚間9點在贊寮溝抽水站，通過61線橋下往好美里方向，發現受困小黃，未發現車內有人。記者魯永明／翻攝
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有網友今天下午在臉書社群「爆料公社」貼照片，指稱嘉義縣布袋鎮布袋港8區，1輛車內...
有網友今天下午在臉書社群「爆料公社」貼照片，指稱嘉義縣布袋鎮布袋港8區，1輛車內無人的計程車，擱淺在大海之中；警方晚間9點在贊寮溝抽水站，通過61線橋下往好美里方向，發現受困小黃，未發現車內有人。記者魯永明／翻攝
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