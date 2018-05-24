不滿基層爆料 北市警局長怒：這樣警察才被看不起！

2018-05-24 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市警局長陳嘉昌今天的警局月報的視訊會議上「大動肝火」，埋怨基層對媒體亂爆料，指稱青春專案還在研議中，就有人四處說嘴，陳嘉昌動怒烙下狠話，「就是這樣子警察才被看不起！」。

根據自由時報今日報導，行之有年的「青春專案」下月開跑，北市警局訂出超高標準逼績效，暑假3個月內至少要逮補384名少年藥頭，為了拚六都第一，但北市上半年只抓了19名少年藥頭，恐怕已經有人在養案了。

外傳今天陳嘉昌在視訊會議「發飆講重話」，他提到，青春專案績效目標還在研議中，根本沒有定調，就有人四處跟媒體亂說話，還一度激動提到之前「拍攝微電影」也是一樣，只是發給各分局參考，你們就去爆料，「就是這樣警察才會被看不起！」。

一名警察幹部透露，局長從去年9月從台中調派台北，頭一次看到局長講話如此激動，根本就是大動肝火，還語意遷怒基層。有基層警察說，就是因為制度有問題，大家擔心屆時會苦不堪言，超高標準績效才會傳開。

「若不拍好就會被處罰」，去年11月北市警局發公文要求各單位成立「微電影小組」拍攝微電影，讓民眾了解警察工作及達到犯罪預防宣導成效，但作品經過警察局和專業評審評選，分數未達60分，業務承辦人、主管將被記申誡處分。