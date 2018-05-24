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不滿基層爆料 北市警局長怒：這樣警察才被看不起！

2018-05-24 20:14聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市警局長陳嘉昌今天的警局月報的視訊會議上「大動肝火」，埋怨基層對媒體亂爆料，指稱青春專案還在研議中，就有人四處說嘴，陳嘉昌動怒烙下狠話，「就是這樣子警察才被看不起！」。

根據自由時報今日報導，行之有年的「青春專案」下月開跑，北市警局訂出超高標準逼績效，暑假3個月內至少要逮補384名少年藥頭，為了拚六都第一，但北市上半年只抓了19名少年藥頭，恐怕已經有人在養案了。

外傳今天陳嘉昌在視訊會議「發飆講重話」，他提到，青春專案績效目標還在研議中，根本沒有定調，就有人四處跟媒體亂說話，還一度激動提到之前「拍攝微電影」也是一樣，只是發給各分局參考，你們就去爆料，「就是這樣警察才會被看不起！」。

一名警察幹部透露，局長從去年9月從台中調派台北，頭一次看到局長講話如此激動，根本就是大動肝火，還語意遷怒基層。有基層警察說，就是因為制度有問題，大家擔心屆時會苦不堪言，超高標準績效才會傳開。

「若不拍好就會被處罰」，去年11月北市警局發公文要求各單位成立「微電影小組」拍攝微電影，讓民眾了解警察工作及達到犯罪預防宣導成效，但作品經過警察局和專業評審評選，分數未達60分，業務承辦人、主管將被記申誡處分。

當時警察局澄清，「僅鼓勵、不懲處」計畫尚未核定，微電影以鼓勵為主，希望各單位發揮創意及透過不同的方式傳達警察的工作內容及辛勞事蹟。

外傳北市警局長今天在視訊會議大動肝火。圖／本報資料照片
外傳北市警局長今天在視訊會議大動肝火。圖／本報資料照片
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警察微電影陳嘉昌
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