高雄鼓山惡火三死 起火原因朝電器因素調查

2018-05-24 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市鼓山三路一間二樓民宅清晨發生火災，造成三死意外，消防人員今天一早到調查，未發現人為縱火跡證，並根據最早發現火災的一樓房客陳述，當時曾聽到「霹靂啪拉聲音」，電線有火花掉落，加上二樓客廳地板被燒穿，火調人員初步懷疑起火原因是電器因素引發火災，已採樣送驗查明。 鼓山三路二樓民宅火災，二樓客廳地板被燒穿。記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook

今天清晨鼓山區鼓山三路51巷57弄發生住宅火警，消防人員共28車71人前往搶救，現場係2樓鐵皮屋加蓋建物，2樓起火燃燒，火勢於4時27分控制，4時57分撲滅。房東陳銘忠(62歲）、房客黃林春花（66歲）、陳錦雪（68歲）不幸死亡。

消防人員抵達現場時，2樓已有火煙竄出，因起火民宅位於壽山山腳下之小巷弄內，消防車輛難以進入，立即延伸10條水帶（約200公尺）佈署水線入室射水搶救，並同時進行人命搜救。

一樓許姓房客說，房東平時和房客互動，人很好，自水泥廠退休後，因熟悉水電，又怕小偷偷房客的錢，自己安裝監視器，房東有意參選當地龍井里里長，還曾拜託他幫忙拉票。警方調查，死者黃林春花是榮民遺眷，先生及兒子都已過世，已聯絡上榮民服務處代為處理後事。陳錦雪是自來水廠退休員工，未婚，一人獨居，目前在送便當打工維生。陳錦雪妹妹接獲通知，傷心地要求查明起火原因。