親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影/蘇花公路聯結車凌晨撞山壁 駕駛受困搶救中

2018-05-24 04:14聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局今天凌晨2點28分接獲民眾撥打119電話報案，台9線蘇花公路142.5公里處，有一輛北上聯結車自撞山壁。

目前聯結車車頭傾斜45度，駕駛受困於車內，後方車斗側翻90度，佔據一條車道，交通受阻，維持單線雙向通車。

消防局獲報後立即派遣蘇澳及南澳分隊出動救助器材車、救護車及人員前往搶救中。

蘇花公路凌晨車禍搶救。圖/宜蘭縣消防局提供
蘇花公路凌晨車禍搶救。圖/宜蘭縣消防局提供
分享
蘇花公路凌晨車禍搶救。圖/宜蘭縣消防局提供
蘇花公路凌晨車禍搶救。圖/宜蘭縣消防局提供
分享

南澳蘇花公路救護車
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

稱蓋電廠募股 昶電涉吸金2.3億

2018-05-23 23:58

酒駕撞死人 逃3公里把人甩下

2018-05-23 23:53

影／熱褲少女無照騎車 還邊講手機罰破萬元

2018-05-23 22:49

台南老師在課堂上被學生追打 網友：太誇張了

2018-05-23 22:48

影／遊覽車行駛中 竟遭故障貨車吊臂迎面重擊

2018-05-23 20:35

救火十萬火急 基隆市竟有37支消防栓被埋掉了

2018-05-23 20:21

影／人妻疑吃醋難平復 竟開車直撞變電箱

2018-05-23 16:31

遭台灣同胞抄襲到陸開店！車輪餅店主心痛發文

2018-05-23 15:34

狂！坐牢多年大哥 出獄推「手作蛋捲」逆轉人生

2018-05-23 13:44

安養中心老翁躲草叢搞失蹤 警循監視器找人

2018-05-23 13:34

切割煙囪引燃 斗六沙茶醬食品廠濃煙漫天

2018-05-23 13:12

「天下第一」調「台中最高」 黃永志接和平警分局長

2018-05-23 11:43

影／一個接一個！貨車掉落鐵桶 後方小車幸好煞住了

2018-05-23 11:36

影／男大生自撞魂斷北宜 居民嘲諷貼文被逼下跪上香

2018-05-23 11:13

影／爺載孫闖平交道摔車 孫起身折返拉爺逃命

2018-05-23 11:03

台中市東區民宅火警 中年男困屋內昏迷送醫

2018-05-23 10:13

傻眼！失竊10年機車終找到 下場是「領3百元」

2018-05-23 10:06

影╱大媽拿假美金要換錢露餡 她推給神明卸責

2018-05-23 09:19

扯！摩托車竟停平交道上 台鐵區間車撞上

2018-05-23 08:29

保時捷連2撞 車成火球燒毀3棟樓

2018-05-23 00:03
看更多

熱門文章

影／男大生自撞魂斷北宜 居民嘲諷貼文被逼下跪上香

2018-05-23 11:13

彰化受虐5歲女童去世 醫護淚眼拔管「妳不再疼痛了！」

2018-05-23 17:36

雄警大寮所遭搜索 巡佐疑涉包庇電玩

2018-05-23 12:34

小心！荔枝恐害你酒駕 員警實測結果好驚人…

2018-05-23 20:56

來電就要去作證？這幾招應對檢察官不吃虧

2018-05-23 17:27

影／別再被Line上酒店妹詐騙 陪你聊天的都是男人

2018-05-23 15:50

傻眼！失竊10年機車終找到 下場是「領3百元」

2018-05-23 10:06

女友和人夫跑了 他撞見情敵的車、送上「結婚大禮」

2018-05-23 14:43

涉性侵害國三女害跳樓亡 嫌遭押走私刑痛扁

2018-05-23 10:04

影／爺載孫闖平交道摔車 孫起身折返拉爺逃命

2018-05-23 11:03

為浩鼎案出庭 翁啟惠：台灣社會只相信「貪汙」二字

2018-05-23 11:30

5歲女童被凌虐命危送醫 姨丈涉殺人未遂遭羈押禁見

2018-05-23 10:56

台南老師在課堂上被學生追打 網友：太誇張了

2018-05-23 22:48

遭台灣同胞抄襲到陸開店！車輪餅店主心痛發文

2018-05-23 15:34

遭人檢舉違規挨罰 他興訟只講一句話也獲撤銷

2018-05-23 15:53

抓不怕？工程師要人妻「換個組合」 160萬飛了

2018-05-23 09:50

誆太陽能發電保證收購 吸金2.3億一場空

2018-05-23 11:52

「天下第一」調「台中最高」 黃永志接和平警分局長

2018-05-23 11:43

扯！摩托車竟停平交道上 台鐵區間車撞上

2018-05-23 08:29

大蛇曬太陽擋道 瑞芳女警勇猛移除 「路霸」

2018-05-23 16:24

限速40飆到101 子稱父有「黃昏症候群」法官撤罰單

2018-05-23 12:02

誤會！質疑被繞路 南韓網紅PO網公審台灣運匠

2018-05-23 20:57

狂！坐牢多年大哥 出獄推「手作蛋捲」逆轉人生

2018-05-23 13:44

「殭屍浴鹽」多可怕？毒蟲上排牙齒全掉光

2018-05-23 14:20

參加埃及團車上跌倒滯留 她向旅行社求償236萬敗訴

2018-05-23 11:30

影／熱褲少女無照騎車 還邊講手機罰破萬元

2018-05-23 22:49

刑警為績效給女護士K菸設局開毒趴？分局：函送不護短

2018-05-23 12:55

救火十萬火急 基隆市竟有37支消防栓被埋掉了

2018-05-23 20:21

北車前忠孝西路禁行機車 男無照駕駛還怒譙警察

2018-05-23 15:47

張念慈有意給1500張技術股？ 翁啟惠：完全不知道

2018-05-23 17:12

影／遊覽車行駛中 竟遭故障貨車吊臂迎面重擊

2018-05-23 20:35

扯！酒駕男撞死婦人拖行3公里 辯稱「我沒感覺」

2018-05-23 13:55

68歲竊盜慣犯身手矯健 暗夜狂奔百餘公尺摔跤才被捕

2018-05-23 11:44

偕小三踏遍各國 法官：經濟狀況不錯判賠90萬

2018-05-23 14:48

安養中心老翁躲草叢搞失蹤 警循監視器找人

2018-05-23 13:34

小琉球漁船喋血案 我巡護船已會合控制涉案漁工

2018-05-23 19:03

掙脫法警跳3樓 提訊被告不治家屬無意見

2018-05-23 12:18

影／一個接一個！貨車掉落鐵桶 後方小車幸好煞住了

2018-05-23 11:36

法官澎湖行被批花公帑抵進修時數 呂太郎：鼓勵法官交流

2018-05-23 10:28

彰化和美工廠火警 濃煙直衝雲霄

2018-05-23 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top