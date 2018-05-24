影/蘇花公路聯結車凌晨撞山壁 駕駛受困搶救中

相關新聞
稱蓋電廠募股 昶電涉吸金2.3億2018-05-23 23:58
酒駕撞死人 逃3公里把人甩下2018-05-23 23:53
影／熱褲少女無照騎車 還邊講手機罰破萬元2018-05-23 22:49
台南老師在課堂上被學生追打 網友：太誇張了2018-05-23 22:48
影／遊覽車行駛中 竟遭故障貨車吊臂迎面重擊2018-05-23 20:35
救火十萬火急 基隆市竟有37支消防栓被埋掉了2018-05-23 20:21
影／人妻疑吃醋難平復 竟開車直撞變電箱2018-05-23 16:31
遭台灣同胞抄襲到陸開店！車輪餅店主心痛發文2018-05-23 15:34
狂！坐牢多年大哥 出獄推「手作蛋捲」逆轉人生2018-05-23 13:44
安養中心老翁躲草叢搞失蹤 警循監視器找人2018-05-23 13:34
切割煙囪引燃 斗六沙茶醬食品廠濃煙漫天2018-05-23 13:12
「天下第一」調「台中最高」 黃永志接和平警分局長2018-05-23 11:43
影／一個接一個！貨車掉落鐵桶 後方小車幸好煞住了2018-05-23 11:36
影／男大生自撞魂斷北宜 居民嘲諷貼文被逼下跪上香2018-05-23 11:13
影／爺載孫闖平交道摔車 孫起身折返拉爺逃命2018-05-23 11:03
台中市東區民宅火警 中年男困屋內昏迷送醫2018-05-23 10:13
傻眼！失竊10年機車終找到 下場是「領3百元」2018-05-23 10:06
影╱大媽拿假美金要換錢露餡 她推給神明卸責2018-05-23 09:19
扯！摩托車竟停平交道上 台鐵區間車撞上2018-05-23 08:29
保時捷連2撞 車成火球燒毀3棟樓2018-05-23 00:03
熱門文章
影／男大生自撞魂斷北宜 居民嘲諷貼文被逼下跪上香2018-05-23 11:13
彰化受虐5歲女童去世 醫護淚眼拔管「妳不再疼痛了！」2018-05-23 17:36
雄警大寮所遭搜索 巡佐疑涉包庇電玩2018-05-23 12:34
小心！荔枝恐害你酒駕 員警實測結果好驚人…2018-05-23 20:56
來電就要去作證？這幾招應對檢察官不吃虧2018-05-23 17:27
影／別再被Line上酒店妹詐騙 陪你聊天的都是男人2018-05-23 15:50
傻眼！失竊10年機車終找到 下場是「領3百元」2018-05-23 10:06
女友和人夫跑了 他撞見情敵的車、送上「結婚大禮」2018-05-23 14:43
涉性侵害國三女害跳樓亡 嫌遭押走私刑痛扁2018-05-23 10:04
影／爺載孫闖平交道摔車 孫起身折返拉爺逃命2018-05-23 11:03
為浩鼎案出庭 翁啟惠：台灣社會只相信「貪汙」二字2018-05-23 11:30
5歲女童被凌虐命危送醫 姨丈涉殺人未遂遭羈押禁見2018-05-23 10:56
台南老師在課堂上被學生追打 網友：太誇張了2018-05-23 22:48
遭台灣同胞抄襲到陸開店！車輪餅店主心痛發文2018-05-23 15:34
遭人檢舉違規挨罰 他興訟只講一句話也獲撤銷2018-05-23 15:53
抓不怕？工程師要人妻「換個組合」 160萬飛了2018-05-23 09:50
誆太陽能發電保證收購 吸金2.3億一場空2018-05-23 11:52
「天下第一」調「台中最高」 黃永志接和平警分局長2018-05-23 11:43
扯！摩托車竟停平交道上 台鐵區間車撞上2018-05-23 08:29
大蛇曬太陽擋道 瑞芳女警勇猛移除 「路霸」2018-05-23 16:24
限速40飆到101 子稱父有「黃昏症候群」法官撤罰單2018-05-23 12:02
誤會！質疑被繞路 南韓網紅PO網公審台灣運匠2018-05-23 20:57
狂！坐牢多年大哥 出獄推「手作蛋捲」逆轉人生2018-05-23 13:44
「殭屍浴鹽」多可怕？毒蟲上排牙齒全掉光2018-05-23 14:20
參加埃及團車上跌倒滯留 她向旅行社求償236萬敗訴2018-05-23 11:30
影／熱褲少女無照騎車 還邊講手機罰破萬元2018-05-23 22:49
刑警為績效給女護士K菸設局開毒趴？分局：函送不護短2018-05-23 12:55
救火十萬火急 基隆市竟有37支消防栓被埋掉了2018-05-23 20:21
北車前忠孝西路禁行機車 男無照駕駛還怒譙警察2018-05-23 15:47
張念慈有意給1500張技術股？ 翁啟惠：完全不知道2018-05-23 17:12
影／遊覽車行駛中 竟遭故障貨車吊臂迎面重擊2018-05-23 20:35
扯！酒駕男撞死婦人拖行3公里 辯稱「我沒感覺」2018-05-23 13:55
68歲竊盜慣犯身手矯健 暗夜狂奔百餘公尺摔跤才被捕2018-05-23 11:44
偕小三踏遍各國 法官：經濟狀況不錯判賠90萬2018-05-23 14:48
安養中心老翁躲草叢搞失蹤 警循監視器找人2018-05-23 13:34
小琉球漁船喋血案 我巡護船已會合控制涉案漁工2018-05-23 19:03
掙脫法警跳3樓 提訊被告不治家屬無意見2018-05-23 12:18
影／一個接一個！貨車掉落鐵桶 後方小車幸好煞住了2018-05-23 11:36
法官澎湖行被批花公帑抵進修時數 呂太郎：鼓勵法官交流2018-05-23 10:28
彰化和美工廠火警 濃煙直衝雲霄2018-05-23 16:34
留言