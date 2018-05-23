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扯！摩托車竟停平交道上 台鐵區間車撞上

2018-05-23 08:29聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台鐵 3124次區間車今天上午7時13分在高雄=左營間西線美術館路平交道400K+537處，撞到一輛停放鐵軌上的摩托車，車上沒有人，沒有造成人員傷亡，火車也沒受損。

台鐵表示，因為路警要蒐證處理，這輛區間車暫停在楠梓站，旅客換乘506次、3128次，7時40分路線開通，恢復正常行駛。

台鐵區間車今天上午撞到停在平交道無人駕駛的摩托車。圖/台鐵局提供
台鐵區間車今天上午撞到停在平交道無人駕駛的摩托車。圖/台鐵局提供
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台鐵區間車今天上午撞到停在平交道無人駕駛的摩托車。圖/台鐵局提供
台鐵區間車今天上午撞到停在平交道無人駕駛的摩托車。圖/台鐵局提供
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台鐵區間車今天上午撞到停在平交道無人駕駛的摩托車。圖/台鐵局提供
台鐵區間車今天上午撞到停在平交道無人駕駛的摩托車。圖/台鐵局提供
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台鐵美術館
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