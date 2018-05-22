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孫安佐結案倒數 傳孫律師已放棄提審

派出所上演心靈雞湯 警察化身心靈導師助失意男

2018-05-22 18:30聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

「人生沒有意義了…」北市中正二分局南海路派出所警員施坤男日前執勤發現派出所外有名男子不斷徘徊走動，便主動上前協助，施員化身「心靈導師」陪伴失意的陳姓男子訴說心事，並開導他能報考警職，為自己努力，開闢新的人生道路。

日前陳男獨自一人在路上行走，路過中正二分局南海路派出所，徘徊在派出所外，還不時仰望天空，頻頻嘆氣，施員正擔服備勤勤務，站在門口看見陳男，主動上前詢問有無需要幫助，陳沈默閉口不談，陳員發覺有異，請他進派出所休息。

施員和陳姓男子聊天，漸漸打開話匣子。原來陳男從小父母離異，也沒有兄弟姊妹，因隔代教養關係，一直和祖母同住，從小沒有年紀相仿的談心的對象，生活上、人際關係遭遇問題時，習慣自己忍受，苦水往肚裡吞，常覺得沒有人關心、聆聽，生活圈、朋友圈越來越封閉，進來感覺人生沒有方向和目標，歎氣地說「人生失去意義」。

陳男向施員人生境遇，施員耐心聆聽，也像「心靈導師」般開導失意的陳男。施員說，天生我才必有用，不如自己為自己開闢一段不同的人生，勇敢地嘗試改變，可調整心態，報考警職或軍職，相信有機會能扭轉過去，活出精彩人生。

陳男感動的說，很謝謝警察陪伴說話，更親切的開導，給予新的人生方向，自己會依照步調振作起來，努力找到新的人生方向。

施姓員警化身心靈導師，開導失意的陳姓男子。記者蕭雅娟／翻攝
施姓員警化身心靈導師，開導失意的陳姓男子。記者蕭雅娟／翻攝
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南海警察
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